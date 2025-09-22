Women cricketers Make interesting revelations about their tattoos Deepti Sharma Has hanuman ji and Richa Ghosh got Baaz महिला क्रिकेटरों ने अपने टैटू को लेकर किया दिलचस्प खुलासा, किसी ने हनुमानजी तो किसी ने बनवाया बाज, Cricket Hindi News - Hindustan
महिला क्रिकेटरों ने अपने टैटू को लेकर किया दिलचस्प खुलासा, किसी ने हनुमानजी तो किसी ने बनवाया बाज

भारतीय महिला क्रिकेटरों ने अपने टैटू को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है। किसी ने हनुमानजी, किसी ने बंगाल टाइगर तो किसी ने बाज बनवाया है। भारतीय महिला टीम 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में उतरेगी।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाMon, 22 Sep 2025 10:52 PM
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले सप्ताह आखिरी वनडे मैच में 72 रन बनाने वाली भारत की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बताया कि विपरीत परिस्थतियों में बाएं हाथ पर बने हनुमानजी के टैटू से उन्हें ताकत और प्रेरणा मिलती है। दीप्ति ने कहा, ‘‘मैंने अपने बाएं हाथ पर हनुमानजी का टैटू बनवा रखा है। जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो वह मुझे शक्ति देते हैं।’’

भारत के लिए 80 वनडे में 1891 रन बनाने के साथ 91 विकेट ले चुकीं दीप्ति ने जियो हाटस्टार के ‘आफ द पिच’ कार्यक्रम में कहा,‘‘मैचों में भी जब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं तो उनके बारे में सोचती हूं। इससे मुझे शक्ति और आगे के बारे में सकारात्मक सोच मिलती है।’’ दीप्ति के 72 रन के बावजूद भारतीय टीम 413 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे वनडे में 43 रन से हार गई और सीरीज 1-2 से गंवा दी। अब भारत और श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत को 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका से खेलना है।

वहीं, स्पिनर स्नेह राणा ने भी दो टैटू बना रखे हैं जिनमें से पहले पर ‘विरोधी’ और दूसरे पर ‘ तव धैर्यं तव बलम अस्ति’ लिखा है। इस बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में मैने एक टैटू बनवाया है जिसपर विरोधी लिखा है, जिसके मायने हैं किसी मकसद से बागी। अगर हालात मेरे खिलाफ हैं तो मैं उनसे पार पाना चाहती हूं।’’ भारत के लिये 22 वनडे और 22 टी20 खेल चुकी 31 वर्ष की इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘इसके अलावा एक और टैटू पर तव धैर्यं तव बलम अस्ति’ लिखा है जो संयम रखने में मदद करता है। मैंने पिंडली पर शेर और बाज का टैटू भी बनवाया है। शेर साहस, नेतृत्व और स्वतंत्रता के लिये जबकि बाज अपने तेज गेंदबाज और चौकस नजर के लिए।’’

सोलह बरस की उम्र में 2020 में भारत की विश्व कप टीम में जगह बनाने वाली हरफनमौला ऋचा घोष ने बायें हाथ पर बाघ (बंगाल टाइगर) का टैटू बनाया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली घोष ने कहा, ‘‘यह खास है क्योंकि बंगाल टाइगर है और मैं भी बंगाल से हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत के लिये खेलने से पहले बंगाल की अपनी एक सीनियर प्रतिभा राणा के साथ यात्रा करते समय उन्होंने मेरे हाथ पर बाघ का स्कैच बनाया। मैंने अपने परिवार से कहा कि अगर भारतीय टीम में मेरा चयन हो गया तो मैं स्थायी टैटू बना लूंगी।’’

