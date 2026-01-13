वो देख मेरा डुप्लिकेट...जब हमशक्ल 'छोटा चीकू' को देख रोहित शर्मा से बोले विराट कोहली
विराट कोहली हाल में एक ऐसे बच्चे को देखकर चौंक गए जो लगभग हूबहू उनके बचपन का अवतार लग रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से एक दिन पहले किंग कोहली उस 'छोटे चीकू' ने किंग कोहली का अपनी ओर ध्यान खींचा। उसने कोहली का ऑटोग्राफ भी लिया।
विराट कोहली हाल में एक ऐसे बच्चे को देखकर चौंक गए जो लगभग हूबहू उनके बचपन का अवतार लग रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से एक दिन पहले किंग कोहली उस 'छोटे चीकू' ने किंग कोहली का अपनी ओर ध्यान खींचा। उसने कोहली का ऑटोग्राफ भी लिया। उनके साथ-साथ रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह और टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचाई। उस बच्चे के मुताबिक उसे देखकर विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कहा, वो देख मेरा डुप्लिकेट।
'छोटा चीकू' भी चीकू यानी विराट कोहली का तगड़ा वाला फैन है। कोहली के इस नन्हें फैन ने वीडियो चैट में कहा, 'मुझे विराट कोहली का स्टाइल और ऑरा पसंद है। जब मैंने उनका नाम लिया तब उन्होंने मुझे देखा। हाथ हिलाकर हाय बोला और कहा- मैं जल्दी आता हूं। उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा से कहा 'वो देख मेरा डुप्लिकेट बैठा है।' उन्होंने मुझे छोटा चीकू कहा। मैं केएल राहुल, अर्शदीप, विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिला।' दरअसल कोहली को आज भी उनके करीबी प्यार से चीकू नाम से बुलाते हैं जो उनके बचपन का नाम है।
विराट कोहली की 'छोटा चीकू' को ऑटोग्राफ देती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कई फैन ने कहा कि ये बच्चा तो बिलकुल कोहली की तरह ही दिखता है। इतनी समानता की कोई भी गच्चा खा जाए। विराट कोहली की बचपन की कुछ तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं और बच्चा एकदम उसी तरह का दिख रहा है।
विराट कोहली इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद वह लगातार 5 ओडीआई पारियों में 5 फिफ्टी प्लस की पारी खेल चुके हैं। इनमें 2 शतक भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्मेट के विजय हजारे ट्रॉफी में भी लगातार 2 फिफ्टी प्लस की पारी खेल चुके हैं। यानी 50 ओवरों के क्रिकेट में वह लगातार 7 फिफ्टी प्लस स्कोर बना चुके हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28 हजार रन भी पूरे किए। वह सबसे तेज 28 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम हैं।