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सिर्फ एक अर्धशतक और 7 कप्तानों से आगे निकल गए श्रेयस अय्यर, धोनी और पांड्या को भी पछाड़ा

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में सिर्फ एक अर्धशतक जड़ते ही महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। वे रोहित, कोहली, सूर्या की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। धवन भी अय्यर से पीछे हैं। देखिए पूरी लिस्ट।

सिर्फ एक अर्धशतक और 7 कप्तानों से आगे निकल गए श्रेयस अय्यर, धोनी और पांड्या को भी पछाड़ा

भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई 2026 सोमवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर का बल्ला आखिरकार गरजा। उन्होंने मुकाबले में मुश्किल परिस्थितियों में 47 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस दौरान श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 144.68 रहा। अय्यर ने इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे टी-20I में अर्धशतक लगाने वाले भारत के 7वें कप्तान बन गए हैं। अय्यर से पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल ने भारतीय टी-20 टीम के लिए बतौर कप्तान अर्धशतक लगाए थे।

श्रेयस अय्यर ने अपनी इस फिफ्टी के साथ भारत के 7 कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। इनमें महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे कप्तान भी शामिल हैं, जिन्हें अय्यर ने पछाड़ दिया है। दरअसल, भारत के लिए अब तक कुल 15 प्लेयर्स ने टी-20 टीम की कप्तानी की है, जिसमें से 14 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज रहे हैं। इन 14 बल्लेबाज कप्तानों में से अय्यर को मिलाकर सिर्फ 7 कप्तानों के बल्ले से ही अपनी कप्तानी में अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा सात कप्तानों ने कप्तानी तो की है, लेकिन इस दौरान अपनी बल्लेबाजी से 1 भी अर्धशतक नहीं निकले हैं। इस सूची में वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्ये रहाणे, शिखर धवन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ शामिल हैं। इन सातों खिलाड़ियों के बल्ले से टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान एक भी अर्धशतक नहीं निकला है।

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इनमें से वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ एक ही मैच में कप्तानी की थी, जबकि अजिंक्ये रहाणे को दो मैचों में कप्तानी का मौका मिला। शिखर धवन ने 3 और ऋषभ पंत ने 5 मैचों में भारत की कप्तानी की। ऋतुराज गायकवाड़ को तीन मैचों में भारत की कप्तानी करने का मौका मिला। इन खिलाड़ियों के बल्ले से एक भी अर्धशतक ना निकलने के पीछे यह कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत कम मैचों में भारत की कप्तानी की। हालांकि, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के नाम टी-20I में बतौर कप्तान एक भी अर्धशतक ना होना और श्रेयस अय्यर का सिर्फ एक अर्धशतक लगाकर इनसे आगे निकल जाना हैरान करता है। धोनी ने भारत के लिए 72 मैचों में कप्तानी की है, लेकिन एक भी फिफ्टी नहीं जड़ी। हार्दिक ने 16 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली लेकिन उनका भी बल्ला कोई पचासा नहीं जड़ सका।

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टी-20I में एक भी फिफ्टी ना जड़ पाने वाले भारतीय कप्तान

1. महेंद्र सिंह धोनी- 72 मैचों में कप्तानी लेकिन एक भी फिफ्टी नहीं

2. वीरेंद्र सहवाग- सिर्फ एक मैच में कप्तानी

3. अंजिक्य रहाणे- दो मैचों में कप्तानी

4. हार्दिक पांड्या- 16 मैचों में कप्तानी लेकिन एक भी फिफ्टी नहीं

5. शिखर धवन- तीन मैचों में कप्तानी

6. ऋषभ पंत- पांच मैचों में कप्तानी

7. ऋतुराज गायकवाड़- तीन मैचों में कप्तानी

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टी-20I में भारत के लिए कम से कम एक फिफ्टी जड़ने वाले कप्तान

रोहित शर्मा- 16 अर्धशतक

विराट कोहली- 13 अर्धशतक

सूर्यकुमार यादव-9 अर्धशतक

शुभमन गिल- 2 अर्धशतक

सुरेश रैना- 3 मैचों में कप्तानी, एक अर्धशतक

केएल राहुल- 1 मैच में कप्तान, एक अर्धशतक

श्रेयस अय्यर- अब तक 3 मैचों में कप्तानी, एक अर्धशतक

इकलौते गेंदबाज जो भारत के टी-20I कप्तान बने

जसप्रीत बुमराह इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी की है। बुमराह ने साल 2023 में दो मैचों में भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी की थी, जिसमें दोनों मुकाबले टीम ने जीते थे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Shreyas Iyer
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