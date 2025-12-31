Cricket Logo
With impressive performance Dhruv Jurel has staked his claim for a place in the ODI team and confident in his hard work
दमदार प्रदर्शन से ध्रुव जुरेल ने वनडे टीम के लिए ठोकी दावेदारी, कड़ी मेहनत पर है भरोसा

दमदार प्रदर्शन से ध्रुव जुरेल ने वनडे टीम के लिए ठोकी दावेदारी, कड़ी मेहनत पर है भरोसा

संक्षेप:

ध्रुव जुरेल ने अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए वनडे टीम में भी अपनी जगह के लिए दावेदारी ठोक दी है। हालांकि जुरेल का कहना है कि वह इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। उनका फोकस कड़ी मेहनत करने पर होता है।

Dec 31, 2025 04:47 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने राजकोट में बड़ौदा के खिलाफ 101 गेंदों में 160 रनों की नाबाद जबरदस्त पारी खेली। लिस्ट ए क्रिकेट में ये उनकी पहली सेंचुरी है। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने शुरुआती तीन मैचों में उन्होंने 153.5 की शानदार औसत से 307 रन ठोके हैं। हालांकि बुधवार को यूपी के चौथे मुकाबले में असम के खिलाफ जुरेल सिर्फ 17 रन ही बना सके। इस तरह उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए वनडे टीम में भी अपनी जगह के लिए दावेदारी ठोक दी है। हालांकि जुरेल का कहना है कि वह इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। उनका फोकस कड़ी मेहनत करने पर होता है।

एक हालिया इंटरव्यू में जुरेल ने कहा कि वह खुद के लिए बहुत सारे लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि उनका फोकस प्रॉसेस पर होता है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है।

जुरेल से जब पूछा गया कि आप जिस फॉर्म में हैं, उससे वाइट बॉल क्रिकेट में आपको टीम इंडिया से बुलावा मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं तब उनका कहना था, 'मैं खुद के लिए बहुत सारे लक्ष्य नहीं बनाता। मेरा फोकस प्रॉसेस पर रहता है। विजय हजारे ट्रॉफी से पहले भी जब भी मुझे समय मिलता था मैं 4-5 घंटे बल्लेबाजी किया करता था और साथ में ये सोचते हुए खेला करता था कि मैं क्या कर सकता हूं। रिजल्ट और सिलेक्शन चाहे जो हो, कोई भी मेरी कड़ी मेहनत को मुझसे नहीं छीन सकता। इसीलिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं। इसी ने मुझे यहां पहुंचाया है और इसी से मैं आगे भी पहुंचूंगा।'

ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कहा, 'मैं हमेशा से रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित रहता हूं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भारत के लिए टेस्ट खेला हूं। टेस्ट क्रिकेट का अपना अलग ही वैल्यू है। जब आप विदेश जाते हैं और लोग आपको टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं तब अच्छा लगता है। रेड-बॉल मेरे दिल के बहुत करीब है और ये अलग तरह का सम्मान लेकर आता है।'

अगले 7 महीने तक भारत को कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना है लेकिन जुरेल अभी से श्रीलंका दौरे के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही 7-8 महीनों में हमारे श्रीलंका दौरे के बारे में सोच रहा हूं कि मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं। स्पिनरों का कैसे बेहतर ढंग से सामना कर पाऊंगा। ये छोटे-छोटी चीजें, उनकी प्लानिंग और उनकी कल्पना चलती रहती है।'

