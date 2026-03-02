होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

काश संजू सैमसन ने ऐसी पारी नहीं खेली होती; WI के कप्तान का छलका दर्द, ली हार की जिम्मेदारी

Mar 02, 2026 12:43 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता, भाषा
share Share
Follow Us on

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ से बाहर होने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह शीर्ष क्रम लय बनाने में नाकाम रहे जिससे उनकी टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

काश संजू सैमसन ने ऐसी पारी नहीं खेली होती; WI के कप्तान का छलका दर्द, ली हार की जिम्मेदारी

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ से बाहर होने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह शीर्ष क्रम लय बनाने में नाकाम रहे जिससे उनकी टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 195 रन बनाए। आखिर में उसकी टीम 20 रन से पीछे रह गई क्योंकि होप ने 32 रन बनाने के लिए 33 गेंदें खेलीं और उनका स्ट्राइक रेट 96 से थोड़ा अधिक रहा। उन्होंने 17 डॉट गेंदें खेली जो आखिर में टीम पर भारी पड़ीं।

होप ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''अगर आप यही चाहते हैं कि मैं ऐसा कहूं तो हां, मैं गलती स्वीकार करता हूं। मुझे और तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। जब आप नेतृत्व कर रहे होते हैं तो आप आगे बढ़कर लय बनाना चाहते हैं। आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हर कोई संघर्ष करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खराब बल्लेबाजी कर रहा था।''

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की रणनीति अपनाई। पावरप्ले में अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ने अपना काम बखूबी निभाते हुए होप को खुलकर नहीं खेलने दिया।

होप ने कहा, ''उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि आप हर गेंद पर छक्का मारना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। आज मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैं सीधे फील्डरों के पास गेंद मार रहा था और फिर स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा था।''

उन्होंने कहा, ''मैं पारी में थोड़ा और देर तक बल्लेबाजी करना चाहता था और बीच में स्पिन गेंदबाजों का सामना करना चाहता था।''

होप ने यह भी स्वीकार किया कि पावरप्ले चरण को और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था।

उन्होंने कहा, ''हम पावरप्ले में 65-70 रन बनाना चाहते थे। हम बिना किसी विकेट के 45 रन पर थे, इसलिए हमारे पास एक मजबूत आधार था। हमारी बल्लेबाजी में जो गहराई है, उसे देखते हुए मुझे उस समय यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, लेकिन हम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।''

होप ने कहा कि उनकी टीम के लिए कई सकारात्मक पहलू रहे।

उन्होंने कहा, ''कई सकारात्मक पहलू हैं। हमारी गेंदबाजी पिछली सीरीज की तुलना में काफी बेहतर थी। खासकर पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी शानदार रही। (शिमरोन) हेटमायर ने (तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए) शानदार प्रदर्शन किया, मैथ्यू फोर्डे ने नई गेंद से अच्छी जिम्मेदारी निभाई। अकील और मोती ने भी अपना योगदान दिया।''

होप ने भी भारत के मैच विजेता संजू सैमसन की जमकर तारीफ की, जिनकी नाबाद 97 रन की पारी ने लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई।

वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा, ''उन्होंने (सैमसन) शुरू से लेकर अंत तक अच्छी बल्लेबाजी की और रन गति बनाए रखी। उन्होंने बहुत चतुराई से अपने शॉट का चयन किया। काश उन्होंने आज ऐसी पारी नहीं खेली होती।''

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
India Vs West Indies T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।