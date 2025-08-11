Wish Jasprit Bumrah played all Tests who remembers wickets taken in IPL says Dilip Vengsarkar जसप्रीत बुमराह को सभी मैच खेलने चाहिए थे, IPL के विकेटों को कौन याद रखता है…पूर्व क्रिकेटर का बयान, Cricket Hindi News - Hindustan
जसप्रीत बुमराह को सभी मैच खेलने चाहिए थे, IPL के विकेटों को कौन याद रखता है…पूर्व क्रिकेटर का बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने एक बड़ा बयान जसप्रीत बुमराह को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि जसप्रीत बुमराह को सभी पांच मैच इंग्लैंड में खेलने चाहिए थे, आईपीएल के विकेट्स कौन याद रखता है?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 04:42 PM
पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि इंग्लैंड के दौरे पर जसप्रीत बुमराह को सभी पांच मैचों में खेलना चाहिए था। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांच में से तीन मैच ही जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से खेले। लगातार दो मैच खेलने पर उनकी पेस भी गिर गई थी। वे पहला, तीसरा और चौथा मैच भारत के लिए पांच मैचों की सीरीज में खेले, जिसे भारत ने 2-2 से बराबर कराया।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 मैचों में 2 फाइव विकेट हॉल प्राप्त करते हुए कुल 14 विकेट निकाले। जिन दो मैचों में उन्होंने फाइव विकेट हॉल निकाले, उन दोनों ही मैचों में टीम हार गई। इसके बाद अब दिलीप वेंगसरकर ने बुमराह की परफॉर्मेंस पर बात की। वेंगसरकर ने आईपीएल का भी जिक्र वर्कलोड के लिए कर दिया और कहा कि आईपीएल के रन और विकेटों को कौन याद रखता है।

उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "आईपीएल में बनाए गए रन और विकेट किसे याद हैं? लेकिन, इस सीरीज में मोहम्मद सिराज का जबरदस्त प्रदर्शन, शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और वॉशिंगटन सुंदर का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन तो सबको याद ही रहेगा। यह एक यादगार सीरीज थी और काश बुमराह लगभग सभी टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध होते। अगर ऐसा होता तो हम सीरीज जीत सकते थे।"

इसके अलावा वेंगसरकर ने आगे कहा कि अगर वह मुख्य चयनकर्ता होते तो वह आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस (एमआई) के मालिक मुकेश अंबानी से अनुरोध करते। उन्होंने कहा, “अगर मैं भारत का मुख्य चयनकर्ता होता, तो मुकेश अंबानी (मुंबई इंडियंस के मालिक) और बुमराह को समझाता कि बुमराह के लिए इंग्लैंड सीरीज के लिए आईपीएल छोड़ना जरूरी है या आईपीएल में कम मैच खेलना जरूरी है। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करने के लिए मान जाते।”

वेंगसरकर ने कहा है कि इसमें बुमराह का दोष नहीं है। उन्होंने कहा, "आप बुमराह को कभी-कभी मैच न खेलने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें याद रखना चाहिए कि बुमराह की पीठ की सर्जरी हुई है। उनकी पीठ कमजोर है और हमें उनके साथ सावधानी बरतनी होगी। आप देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने जब भी भारत के लिए खेला है, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मुझे उम्मीद है कि वह पर्याप्त आराम के बाद और पूरी तरह से फिट होने पर भारत के लिए वापसी करेंगे।