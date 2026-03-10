T20 विश्व कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या बोले- मैंने खुद से जो वादा किया था, वो सच हो गया है…
भारत के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कहा कि लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जीतना उनके लिए एक व्यक्तिगत वादा पूरा होने जैसा है और यह टीम की सफलता की बस शुरूआत है।
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि एक और टी20 विश्व कप खिताब जीतना उनके लिए एक व्यक्तिगत वादा पूरा होने जैसा है। ऑलराउंडर ने यह भी कहा है कि यह टीम की सफलता की बस शुरुआत है। पांड्या ने इस टूर्नामेंट में दो अर्धशतक लगाए और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त स्पेल डाले। टी20 विश्व कप 2026 में उनको 9 विकेट भी मिले।
हार्दिक पांड्या ने 'स्टार स्पोर्ट्स' से कहा, ''बारबाडोस में जीत (2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जिस भी टूर्नामेंट में खेलूंगा, जीतने के लिए खेलूंगा और ट्रॉफी उठाऊंगा। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह जीत इस बात का सबूत है कि मैंने खुद से जो वादा किया, वो सच हो गया है और यह तो बस शुरुआत है।''
32 साल के पांड्या उन चार भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें आईसीसी की 2026 टी20 विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है। पांड्या ने अमेरिका में 2024 विश्व कप से पहले खुद की मुश्किलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ''जब हमने 2024 में टी20 विश्व कप जीता तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उस टूर्नामेंट से पहले बहुत कुछ हुआ था और चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थीं। 2024 विश्व कप शुरू होने से पहले मैंने मन बना लिया था कि मैं वापसी करूंगा। ''
पांड्या ने टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन को याद किया जिसने भारत के आईसीसी टूर्नामेंट में लंबे समय से चले आ रहे सूखे को खत्म किया और कहा, ''मैं जबरदस्त वापसी करना चाहता था। मैंने ऐसा किया और अपनी टीम को 17 साल बाद ट्रॉफी जिताने में मदद की। '' पांड्या टूर्नामेंट के पिछले चरण में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे रहे थे। उन्होंने 7.64 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए और 48.00 की औसत से 144 रन बनाए।
बड़ौदा के इस ऑलराउंडर ने आगे कहा, ''अहमदाबाद में इस टी20 विश्व कप जीत की बात करें तो, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं हमेशा खेलता हूं। मैं अपने देश के लिए अच्छा करने और ट्रॉफी जीतने के लिए क्रिकेट खेलता हूं। मैं भारत के लिए सभी ट्रॉफी जीतना चाहता हूं।'' भारत रविवार को टी20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखने वाली पहली टीम बन गया और टीम ने 2007 में टूर्नामेंट का पहला चरण जीतने के बाद अब तीन खिताब जीत लिए हैं।
