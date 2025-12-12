युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर की भविष्यवाणी, साथ ही कहा- वे जीतें या हारें, फिर भी मैं…
टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद युवराज सिंह ने कहा है कि जीत हो या हार, मुझे हमेशा उन पर गर्व है। गंभीर एंड कंपनी को युवराज सिंह ने फुल सपोर्ट किया है। भारत को 51 रन से हार मिली।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने गौतम गंभीर की कोचिंग वाली भारतीय टीम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वे जीतें या हारें, मैं उनके साथ हूं, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा रहा हूं। युवराज ने ये भी कहा कि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल तक जा सकती है। युवराज सिंह गुरुवार 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां पहला मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया को हार मिली, लेकिन युवराज सिंह के लिए ये मैच यादगार रहा, क्योंकि उनके नाम का स्टैंड इस स्टेडियम में बना है।
बीसीसीआई द्वारा एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में युवराज सिंह कहते हैं, “बस लड़कों से मिलकर, उनसे बात करके अच्छा लगा। आप जानते हैं कि दूसरी तरफ से उनका ध्यान रखना स्वाभाविक है। मुझे याद है कि हमारे बीच हमेशा कोई न कोई मुश्किल आती थी, हमेशा बातचीत की चिंगारी होती थी जो हमें वहां जाकर अच्छा करने के लिए उकसाती थी। मुझे सच में मजा आया। मैं पिछले कुछ सालों से इन लोगों को देख रहा हूं और उनकी प्रोग्रेस देख रहा हूं और जब T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट की बात आती है तो हम सबसे अच्छी टीम हैं।”
युवराज ने आगे कहा, "आप जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि तैयारी चल रही होगी और मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी इंडियन टीम आखिरी चार या आखिरी दो में जाएगी, लेकिन मेरे लिए वे जीतें या हारें मैं हमेशा उनके साथ हूं और उनका हिस्सा हूं, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूं, जिसने कई लड़ाइयां हारी हैं और एक टीम के तौर पर मिलकर कुछ बड़ी लड़ाइयां जीती हैं और मुझे सच में लगता है कि अगर वे एक टीम के तौर पर साथ रहते हैं, तो नतीजे दिखेंगे।"
1-1 से सीरीज बराबर
टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 51 रनों से हार मिली। इस हार के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। 3 मैच अभी भी इस सीरीज के बाकी हैं, जिससे तय होगा कि सीरीज का विजेता कौन होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम ने कभी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर टी20 सीरीज नहीं जीती है।