इंडिया की हार से विल यंग को मिला सुकून, कहा- यह भारत के खिलाफ हमारी सबसे एकतरफा जीत में से एक थी
विल यंग ने चौथे वनडे में मिली जीत को भारत के खिलाफ सबसे एकतरफा जीत में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड 5वें वनडे में बदलाव के बावजूद सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग ने चौथे वनडे में भारत के खिलाफ दमदार शतक लगाया था, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। आक्रामक सलामी बल्लेबाज विल यंग ने कहा कि न्यूजीलैंड रविवार को पांचवें और अंतिम वनडे में भारत के खिलाफ अपनी पिछली शानदार जीत की लय बरकरार रखते हुए पांच मैच की सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है।
सबसे बड़ी हार में से भी एक थी
यंग का मानना है कि खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान पर नहीं उतरते लेकिन भारत के खिलाफ मिली एकतरफा जीत सुकून देती है। विल यंग ने मैच के बाद कहा, ''यह भारत के खिलाफ हमारी सबसे एकतरफा जीत में से एक थी और भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार में से भी एक थी। आप कभी इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरते लेकिन बाद में इस पर गौर करना अच्छा लगता है।''
मैच में विजयी शतक लगाने वाले यंग ने कहा कि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना इस बड़ी जीत की कुंजी रहा। उन्होंने कहा, ''एकदिवसीय प्रारूप में हमारी पूरी क्रिकेट शैली परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने पर आधारित है। मैंने अपनी पारी की शुरुआत में ऐसा करने में सफलता हासिल की। जाहिर है किस्मत ने भी हमारा थोड़ा साथ दिया लेकिन हमने अच्छी नींव रखी।''
हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है
यंग ने कहा, ''हमने महसूस किया कि ऑकलैंड और वेलिंगटन में खेले गए शुरुआती दो वनडे की तुलना में यहां की पिच थोड़ी बेहतर थी और हमने ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसे हम प्रतिस्पर्धी मानते थे।'' न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 89 रन पर सिमट गई थी। यंग को आकिब नबी के दूसरे ओवर में लगातार दो गेंद पर जीवनदान मिला था।
न्यूजीलैंड अंतिम एकदविसीय में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरना होगा क्योंकि वे आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रवाना होंगे। हालांकि यंग ने कहा कि टीम में होने वाले बदलाव अन्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे।
उन्होंने कहा, ''टीम में कुछ बदलाव होंगे लेकिन मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मौका निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है।'' यंग ने मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले मैट हेनरी की भी जमकर तारीफ की। न्यूजीलैंड ने पिछले सात वर्षों से अपनी धरती पर कोई सीरीज नहीं गंवाई है और ऐसे में वह चोट खाए लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपना यह रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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