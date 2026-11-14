कोहली को भारी नुकसान, विल यंग बने नंबर-1; IND vs NZ चौथे वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन

IND vs NZ चौथे वनडे के बाद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। विल यंग शतक के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट कोहली को नुकसान हुआ है।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 244 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस एकदम निराशाजनक रहा। यही वजह है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग ने शानदार शतक जड़ते हुए 125 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इस पारी के दम पर वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली चौथे पायदाान पर खिसक गए हैं, कप्तान अय्यर तो टॉप-5 से ही बाहर हो गए हैं।

विल यंग ने लगाई लंबी छलांग भारत के खिलाफ चौथे वनडे में विल यंग 5 के निजी स्कोर पर ही आउट हो जाते अगर रोहित शर्मा या ईशान किशन एक पारी के दूसरे ओवर में उनके बैक टू बैक दो कैच ना टपकाते। इन दो जीवनदानों का फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने खूब उठाया और अपने वनडे करियर का 5वां शतक जड़ डाला। यह यंग का भारत के खिलाफ पहला शतक था। इस सेंचुरी के दम पर वह इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जारी वनडे सीरीज में 3 मैचों के बाद 140 रनों के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। यह रन उन्होंने 46.67 के औसत और 102.94 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि चार मैच के बाद यंग इस सीरीज में 100 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

जी हां, यह सीरीज बल्लेबाजों के लिए उतनी खास नहीं रही है। पहले दो वनडे मुकाबलों में कीवी बल्लेबाजों के जल्दी ढेर हो जाने की वजह से भारत को कोई बड़ा स्कोर चेज करने को नहीं मिला। दूसरे वनडे में 134 रन हासिल करने में भारत के पसीने छूट गए थे। DLS के दम पर भारत को 4 रनों से जीत मिली थी। वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में टिम सीफर्ट 96 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। चौथे वनडे में उन्होंने विल यंग के साथ 85 रनों की साझेदारी कर शानदार फिफ्टी लगाई थी। इस मैच से पहले नंबर-1 की पोजिशन पर मौजूद डेरिल मिशेल 83 रनों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। मिशेल अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, तीसरे वनडे के बाद वह टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट गए हैं।

विराट कोहली को 2 पायदाान का नुकसान विराट कोहली 81 रनों के साथ दूसरे से सीधा चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। चौथे वनडे में वह खाता भी नहीं खोल पाए और चौथी गेंद पर उन्होंने मैट हेनरी ने 0 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 3 मैचों में 59 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन

प्लेयर रन विल यंग 140 टिम सीफर्ट 96 डेरिल मिशेल 83 विराट कोहली 81 मिचेल सेंटनर 59