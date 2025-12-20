Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will Yashasvi Jaiswal be selected for the T20 World Cup 2026 squad Robin Uthappa says It is Little too late
यशस्वी जायसवाल का होगा टी20 वर्ल्ड कप टीम में चयन? रॉबिन उथप्पा बोले- देरी हो गई है…

यशस्वी जायसवाल का होगा टी20 वर्ल्ड कप टीम में चयन? रॉबिन उथप्पा बोले- देरी हो गई है…

संक्षेप:

यशस्वी जायसवाल ने 2024 में भारत के लिए आखिरी T20I मैच खेला था। वह इसके बाद से लगातार बाहर चल रहे हैं। टी20 के इतने धाकड़ बल्लेबाज होने के बावजूद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं मिल रही है।

Dec 20, 2025 08:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन आज होना है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगर आज दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ टीम का ऐलान कर सकते हैं। आगामी टी20 वर्ल्ड कप में किन 15 खिलाड़ियों की किस्मत चमकेगी इसका फैसला आज दोपहर में हो जाएगा, मगर इससे पहले कई सवाल है जो हर किसी के जहन में चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर के रूप में हर कोई शुभमन गिल vs संजू सैमसन की बहस में लगा हुआ है, मगर कोई यशस्वी जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा, जो इस फॉर्मेट के भारत के सबसे धांसू खिलाड़ियों में से एक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:IND vs SA: कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और POTS? तिलक वर्मा के हाथ लगी 'दोहरी' निराशा

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अपना आखिरी T20I मैच 2024 में खेला था। उसी साल भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तो वह रोहित शर्मा की अगुवाई वाली वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओपनिंग करने के चलते उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग स्लॉट में फिक्स करने का शानदार मौका था, मगर तब उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो रन बनाए, मगर भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बना पाए।

ये भी पढ़ें:गिल के कहने पर सूर्या ने किसे थमाई ट्रॉफी? 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान; VIDEO

जब 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता रॉबिन उथप्पा से यशस्वी जायसवाल के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में चयन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब देरी हो गई है। अगर अब कोई नया ओपनर वर्ल्ड कप स्क्वॉड में आता है तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होगी।

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका 2026 के लिए 50 दिन बाकी रहने पर JioStar एक्सपर्ट रॉबिन उथप्पा ने JioStar प्रेस रूम में कहा, ‘मुझे लगता है कि अभी इस समय पर एक नया नाम लेकर आएंगे, इस टीम डिस्कशन के अंदर, अगर कोई इंजरी की वजह से हो तो, मुझे लगता है कि वह कन्फ्यूजन बढ़ा सकता है।’

रॉबिन उथप्पा ने कहा आगे, ‘संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक वर्किंग ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जिसे चेंज किया गया था…शुभमन गिल को वह अवसर मिला था…वो अभी टेस्ट कर रहे हैं कि ये (गिल-अभिषेक) पार्टनरशिप काम करेगा या नहीं। वो फैसला अभी नहीं लिया गया है।’

रॉबिन उथप्पा का कहना है कि इस समय पर अगर एक और नाम चर्चा में डाला जाए, चाहे वह ऋतुराज गायकवाड़ हो, यशस्वी जायसवाल या फिर वैभव सूर्यवंशी ही क्यों ना हो…वो सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाएगा।

2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘अभी यह देखना चाहिए कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कौन करने वाला है। संजू सैमसन या फिर शुभमन गिल। अभी के लिए मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल की तरफ देखने के लिए अब थोड़ी ज्यादा देरी हो गई है।’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Yashasvi Jaiswal Sanju Samson Shubman Gill अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |