न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे अधिक मैदानों पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनेंगे कोहली? सिर्फ 1 कदम दूर

संक्षेप:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच वडोदरा, दूसरा राजकोट और तीसरा इंदौर में खेला जाएगा। इन तीन मैदानों में से किसी भी एक पर भी अगर कोहली एक शतक लगाते हैं तो वे 35 अलग-अलग मैदानों पर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे।

Jan 10, 2026 05:10 pm IST
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली एक बार फिर इतिहास रचने के करीब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में कोहली के पास महान सचिन तेंदुलकर के एक विशेष विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा। वर्तमान में कोहली और तेंदुलकर दोनों ने 34 अलग-अलग मैदानों (वेन्यू) पर वनडे शतक लगाने का गौरव हासिल किया है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इस सूची में रोहित शर्मा 26 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि रिकी पोंटिंग, हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज 21-21 मैदानों पर शतकों के साथ काफी पीछे छूट चुके हैं।

सिर्फ 1 शतक और सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त

कल से शुरू होने वाली घरेलू वनडे सीरीज कोहली के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें उन मैदानों पर खेलने का मौका मिलेगा जहां उन्होंने अब तक शतक नहीं लगाया है। सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा, जहां दिलचस्प बात यह है कि विराट ने अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। यदि वे यहां अपने पहले ही मैच में शतक जड़ते हैं, तो वे सीधे तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। सीरीज का दूसरा मैच राजकोट में आयोजित होगा, जहां कोहली का पिछला उच्चतम स्कोर 78 रन रहा है, और तीसरा मैच इंदौर में होगा, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर अब तक 36 रन है। इन तीन मैदानों में से किसी भी एक पर भी अगर कोहली एक शतक लगाते हैं तो वे 35 अलग-अलग मैदानों पर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे।

अलग-अलग मैदानों पर रहा है कोहली का दबदबा

जहां क्रिकेट के कई महान खिलाड़ी केवल कुछ खास पसंदीदा मैदानों पर ही हावी रहे, वहीं कोहली ने 34 अलग-अलग वेन्यू पर शतक लगाकर साबित किया है कि वे दुनिया के किसी भी कोने में शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर वे वडोदरा, इंदौर या राजकोट में से किसी एक मैदान पर भी शतक लगाते हैं तो वे सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा मैदानों पर शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़कर शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे। तीन में से किसी भी एक शहर में शतकीय पारी उन्हें क्रिकेट इतिहास का ऐसा इकलौता बल्लेबाज बना देगी जिसने 35 अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय स्टेडियमों में शतकीय पारी खेली है। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें कल से शुरू होने वाली इस सीरीज पर टिकी हैं।

वनडे शतक: सबसे अधिक मैदानों पर (Most Venues)

• विराट कोहली: 34 मैदान

• सचिन तेंदुलकर: 34 मैदान

• रोहित शर्मा: 26 मैदान

• रिकी पोंटिंग: 21 मैदान

• हाशिम अमला: 21 मैदान

• एबी डिविलियर्स: 21 मैदान

