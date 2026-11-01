वैभव सूर्यवंशी आज खेलेंगे या नहीं? उनके लिए इन 3 खिलाड़ियों को बाहर करना होगी नाइंसाफी

वैभव सूर्यवंशी IND vs NZ पांचवां टी20 खेलेंगे या नहीं? क्रिकेट के गलियारों में इसपर खूब चर्चा हो रही है। भारत सीरीज जीत चुका है, ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब उन्हें मौका मिलना चाहिए, मगर किसकी जगह?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार, 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाना है। इस मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर मौका देंगे या नहीं? वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में सिर्फ दो ही मुकाबले खेलने का मौका मिला है, जब ईशान किशन चोटिल हो गए थे। पहले मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाए, क्योंकि उन्हें ओपनिंग की जगह नंबर-3 पर भेजा गया था। जब दूसरे मैच में उन्हें अपनी फेवरेट पोजिशन यानी ओपनिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। अभिषेक शर्मा के साथ धुआंधार अंदाज में पारी का आगाज करते हुए वैभव ने 45 रनों की शानदार पारी खेली थी, अभिषेक के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की थी। दोनों धुरंधरों ने पहले 6 ओवर में ही 100 के पार स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। हालांकि ईशान किशन के फिट होकर वापस लौटने के बाद वैभव सूर्यवंशी को बाहर होना पड़ा।

कई क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि गंभीर-अय्यर को टॉप-3 में से किसी एक बल्लेबाज को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए, मगर सवाल यह है कि बाहर किसे किया जाए। क्या वैभव सूर्यवंशी के लिए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या फिर ईशान किशन को बाहर करना इन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी?

सिर्फ टी20 खेलते हैं अभिषेक, सैमसन और ईशान किशन अगर कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हो तो लगता है कि चार मैचों के बाद उसे आराम दिया जा सकता है और वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज, जो इस पिछले कुछ समय से बेंच गर्म कर रहा है, उसे मौका दिया जा सकता है। मगर यहां मामला थोड़ा अलग है।

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सिर्फ टी20 क्रिकेट ही खेलते हैं। अभिषेक का तो भारतीय वनडे टीम में डेब्यू तक नहीं हुआ है। वहीं सैमसन ने आखिरी बार वनडे मैच 2023 में साउथ अफ्रीका दौरे पर खेला था। अब जब इन दोनों ही खिलाड़ियों को टी20 के अलावा कई खेलने का मौका ही नहीं मिलने वाला है तो उन्हें इस फॉर्मेट में भी आराम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सैमसन में जरूर निरंतरता की कमी दिखाई देती है, मगर जब वह बड़ी पारी खेलते हैं तो उसमें इंपैक्ट जरूर होता है।

रही बात ईशान किशन की तो उनका चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए हुआ है, मगर ईशान को सिर्फ दो ही मैच खेलने के मौके मिलेंगे। पहले तीन वनडे के लिए स्क्वॉड में मुख्य विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल होंगे। राहुल के रहते ईशान को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जब राहुल चौथे और पांचवें वनडे के लिए नहीं होंगे तो ही ईशान किशन की एंट्री टीम में होगी।

वहीं ईशान टी20 में नंबर-3 पर बैटिंग करते हैं, यह बैटिंग पोजिशन वैभव सूर्यवंशी को सूट नहीं करती है। ईशान किशन चोट के चलते सीरीज में पहले ही दो मैच मिस कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें भा बाहर नहीं बैठाया जा सकता।