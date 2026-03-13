क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी IPL होगा? इरफान पठान की भविष्यवाणी जानिए
पिछले कुछ सीजन से ये कहा जाता है कि बस, अब ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगले सीजन में फिर वही सवाल आ जाता है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अब इसे लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल 2026 में शायद हम आखिरी बार धोनी को पीली जर्सी में खेलते हुए देखेंगे।
जियोहॉटस्टार के शो 'गेम प्लान- नो योर टीम' पर पठान ने कहा, ‘एमएस धोनी के बिना सीएसके अधूरी है। ये सीजन शायद आखिरी होगा जब हम उन्हें पीली जर्सी में देखेंगे। सीएसके और आईपीएल को उनके बिना सोचना भी मुश्किल है। इस सीजन धोनी सबको एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।’
पठान ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता कि वह कितने मैच खेलेंगे लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी बहुत मदद देगी। संजू को फायदा होगा क्योंकि वह लीडरशीप ग्रुप के भी हिस्सा होंगे। रुतुराज गायकवाड़ लीडर हैं लेकिन एक ग्रुप के तौर पर भविष्य के लिए 2 या 3 खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। यही पर एमएस धोनी की भूमिका अहम है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह फर्क लाएंगे। उनकी फिटनेस, बैटिंग पोजिशन और क्या वह सभी मैच खेलेंगे, ये सारे सवाल अभी आने हैं। सीएसके टीम मैनेजमेंट इसे स्टेप बाय स्टेप लेगी। वे निश्चित तौर पर छठी आईपीएल ट्रॉफी के साथ उन्हें परफेक्ट फेयरवेल देना चाहेंगे।’
शो पर पठान के साथ जियोस्टार एक्सपर्ट पीयूष चावला भी थे। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के हीरो संजू सैमसन को लेकर कहा कि उन्हें इस फॉर्म में देखकर सीएसके बहुत खुश होगी।
चावला ने कहा, ‘संजू सैमसन अपने आप में एक मैच विनर हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार एक के बाद एक तीन शानदार पारियों से अपने ऊपर शक करने वालों को गलत साबित किया है। सीएसके उनके इस फॉर्म से बहुत खुश होगी क्योंकि सैमसन से आईपीएल की शुरुआत से ठीक पहले पीक किया है। यह उनके फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है।’
चावला ने कहा कि संजू सैमसन को पाकर सीएसके की ओपनिंग की समस्या आखिरकार खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'पारी की शुरुआत और उनके आक्रामक अंदाज से सीएसके को बहुत फायदा होगा। पिछले सीजन में उन्हें (सीएसके) पारी की अच्छी शुरुआत करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ जब आयुष म्हात्रे आए, उसके बाद ही सीएसके ने पावरप्ले में रन बनाना शुरू किया। अब सैमसन के साथ उनकी ओपनिंग की समस्या आखिरकार हल होगी। उन्हें आयुष म्हात्रे के साथ इस तरह के अनुभवी ओपनर की जरूरत थी। सैमसन को ट्रेड से लाने का सीएसके का कदम ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें