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इंडिया ए के खिलाफ फाइनल में क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करेगा श्रीलंका? कप्तान ने दिया जवाब

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल 21 जून को दांबुला में खेला जाना है। जब पिछली बार इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों और वैभव सूर्यवंशी के बीच विवाद हो गया था।

इंडिया ए के खिलाफ फाइनल में क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करेगा श्रीलंका? कप्तान ने दिया जवाब

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल रविवार, 21 जून को दांबुला में खेला जाना है। इस मैच में एक बार फिर हर किसी की नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होगी। पिछली बार इस सीरीज के दौरान जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों और वैभव सूर्यवंशी के बीच विवाद हो गया था। वह मैच सुपर ओवर तक गया था, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है कि फाइनल में भी क्या श्रीलंकाई खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करेंगे? इसका जवाब खुद श्रीलंकाई कप्तान ने दिया है।

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इंडिया A के सुपर ओवर में हारने के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी की विशेन हालंबगे से तीखी बहस हुई और बाएं हाथ के बैटर ने श्रीलंका A के खिलाड़ी को धक्का भी दिया था। इस घटना के बाद, कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनसे पता चला कि हालंबगे रेगुलर सूर्यवंशी को चिढ़ा रहे थे और ट्राई-नेशन सीरीज की शुरुआत से ही दोनों के बीच गाली-गलौज हो रही थी। क्रिकबज ने बताया कि हालंबगे ने कई दूसरी बातों के अलावा इंडियन बैटर से यह भी कहा, "घर जाओ, यह IPL नहीं है।" या कुछ ऐसा ही कह रहे थे।

हालांकि, ट्राई-नेशन A सीरीज के फाइनल से पहले, श्रीलंका A के कप्तान सहान अराचिगे ने सूर्यवंशी को टारगेट करने से इनकार किया और कहा कि पिछली बार जो भी हुआ, वह जोश में आकर हुआ।

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उन्होंने स्पोर्टस्टार से कहा, "लड़के किसी को या किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वे बस एन्जॉय कर रहे हैं। सुपर ओवर जैसे करीबी गेम में, इमोशन बाहर आ जाते हैं। यह नॉर्मल है।"

उन्होंने आगे कहा, "इस टीम में बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है, और वे जानते हैं कि कैसे खेलना है।"

सूर्यवंशी के श्रीलंका A खिलाड़ी को धक्का देने की तस्वीर पर अलग-अलग रिएक्शन आए, और भारत के पूर्व बैट्समैन संजय मांजरेकर ने कहा कि अगर वह भारत A के मैनेजर या कोच होते, तो वह उसे सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान A के खिलाफ मैच से उस युवा खिलाड़ी को बाहर कर देते। हालांकि टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अफगानिस्तान ए को अगले मुकाबले में बड़े अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस सीरीज में उस अंदाज में नहीं बोला है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। मगर अब उनके सामने फाइनल जैसा बड़ा मंच है, जहां वह पिछले रिकॉर्ड को भुलाकर धुआंधर परफॉर्मेंस देना चाहेंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Vaibhav Suryavanshi
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