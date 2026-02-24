जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या होगी संजू सैमसन की वापसी? चेन्नई में इस बड़ी समस्या का मिल सकता है समाधान
संजू सैमसन के टीम में आने से टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी होगा, मगर समस्या यह है कि वह किसकी जगह टीम में आएंगे। इस समय अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं।
स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी कमजोर है, यह बात टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रही सभी टीमों को साफ हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सलमान आगा ने पहला ओवर डाला और अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। इसके बाद नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका ने भी इस रणनीति को अपनाया और पहले ही ओवर में भारत का विकेट गिराया। यह रणनीति अब जिम्बाब्वे भी अगले मैच में अपना सकता है, कप्तान सिकंदर रजा पहला ओवर डालकर भारत पर शिकंजा कस सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि पिछले सभी मैचों में ऑफ स्पिनर के खिलाफ भारत ने विकेट खोया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉप-3 में भारत के पास सभी लेफ्टी है। ऐसे में क्या संजू सैमसन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं?
संजू सैमसन के टीम में आने से टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी होगा, मगर समस्या यह है कि वह किसकी जगह टीम में आएंगे। इस समय अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं।
पूर्व भारतीय विकेट कीपर और मौजूदा एक्सपर्ट पार्थिव पटेल का भी मानना है कि चेन्नई में भारत संजू सैमसन को खिलाने पर विचार कर सकता है।
पार्थिव पटेल ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, “संजू सैमसन के बारे में एक सवाल है। चेन्नई में संजू सैमसन की घर वापसी हो सकती है। यह एक और बात है जिसके बारे में इंडिया जरूर सोच रहा होगा क्योंकि जब लेफ्ट-हैंडर्स ऑफ-स्पिनर्स का सामना करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है।”
भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए ना सिर्फ टीम इंडिया को इस मैच को जीतना होगा बल्कि बड़े अंतर से उन्हें हराना होगा। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी है।
भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए अब वेस्टइंडीज की साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार की दुआ करनी होगी। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को बड़े अंतर से जीतना होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सकता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें