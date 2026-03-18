क्या रोहित शर्मा IPL 2026 में भी इम्पैक्ट प्लेयर होंगे? मुंबई इंडियंस के हेड कोच ने बताई अपनी ख्वाहिश
रोहित शर्मा आईपीएल के पिछले सीजन में अधिकतर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे। जब मुंबई इंडियंस पहले फील्डिंग करती थी तो रोहित 20 ओवर बाहर बैठते, फिर ओपन करने आते और इसका उल्टा भी होता था।
आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। मुंबई इंडियंस 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। मुंबई के हेड कोच महेला जयवर्धने चाहते हैं कि दिग्गज रोहित शर्मा 19वें सीजन के दौरान मैदान पर ज्यादा समय बिताएं। वह आईपीएल के पिछले सीजन में चोटों के कारण अधिकतर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। हालांकि, जयवर्धने ने स्पष्ट नहीं किया कि रोहित को 2025 की तरह आगामी सीजन में भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
'रोहित टीम पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे'
एमआई ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जयवर्धने की वीडियो क्लिप शेयर की है। वीडियो में हेड कोच से पूछा गया कि रोहित पिछले सीजन में अधिकतर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। क्या आईपीएल 2026 में हम उन्हें मैदान पर ज्यादा दिखेंगे? जवाब में जयवर्धने ने कहा, ''वह टीम पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वह मैदान पर हों या मैदान के बाहर।'' हालांकि, जयवर्धने की ख्वाहिश है कि रोहित इस साल मैदान पर ज्यादा रहें, जिससे कप्तान हार्दिक पांड्या को सहयोग मिले और दबाव कम हो। बता दें कि मुंबई ने रोहित की कप्तानी में पांच ट्रॉफी जीती हैं।
'मैं रोहित शर्मा को जितना हो सके…'
उन्होंने कहा, "इस साल मैं रोहित को जितना हो सके मैदान पर देखना चाहता हूं। लेकिन बात यह है कि जब हम गेंदबाजों या इम्पैक्ट प्लेयर को रोटेट करते हैं तो हमारे ज्यादातर खिलाडी ऑलराउंडर हैं और वे बॉलिंग भी करते हैं।" ऐसे में कोच ने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के मामले में गेंद कप्तान पांड्या के पाले में डाल दी। पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने कहा, “अगर कप्तान को मैदान पर उस ऑप्शन की जरूरत है तो मुझे देखना होगा और चर्चा करनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस विरोधी टीम के साथ खेल रहे हैं।”
'रोहित और सूर्या ऑलराउंडर नहीं'
जयवर्धने ने आगे कहा, "अब तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि मैं उपलब्ध हूं। मैं उन्हें बाहर नहीं कर सकता। दो लोग जो इस समय ऑलराउंडर नहीं हैं, वे रोहित और सूर्यकुमार यादव हैं।" हालांकि, सूर्या पिछले सीजन के सभी मैचों में एक कम्प्लीट प्लेयर की तरह खेले थे। उनकी कप्ताना में भारत ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीता। वहीं, टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित ने पिछली बार जनवरी में भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीजी खेली थी।
मुंबई इंडियंस के शुरुआती चार मैच
29 मार्च 2026 – मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई, शाम 7:30 बजे
4 अप्रैल 2026 – दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, दिल्ली, दोपहर 3:30 बजे
7 अप्रैल 2026 – राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, गुवाहाटी, शाम 7:30 बजे
12 अप्रैल 2026 – मुंबई इंडियंस बनाम लरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई, शाम 7:30 बजे
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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