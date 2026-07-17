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जबरदस्ती रिटायर किए जाएंगे रोहित शर्मा या फॉर्म में है दिक्कत? 2026 के आंकड़े देख आप खुद हो जाएंगे हैरान

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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रोहित शर्मा की साल 2026 में फॉर्म अच्छी नहीं रही है। उनके बल्ले से 8 पारियों में सिर्फ 241 रन निकले हैं और 1 अर्धशतक जड़ा है। उन्हें शुरुआत तो मिल जाती है, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। इंग्लैंड सीरीज में स्ट्राइक रेट में भी गिरावट आई है।

जबरदस्ती रिटायर किए जाएंगे रोहित शर्मा या फॉर्म में है दिक्कत? 2026 के आंकड़े देख आप खुद हो जाएंगे हैरान

मौजूदा समय में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबले में जीत हासिल की है। आखिरी मुकाबला निर्णायक साबित होगा। दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 1 छक्का और 1 चौका लगाया और इस दौरान उनके बल्ले से 55.32 की स्ट्राइक रेट से रन निकले। रोहित शर्मा के इस प्रदर्शन और पहले मुकाबले में फेल होने के बाद इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आई कि रोहित शर्मा को सिलेक्टर्स ने बता दिया है कि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्लानिंग का हिस्सा अब नहीं रह गए हैं। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या रोहित शर्मा के साथ अन्याय किया गया, सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बाहर किया गया या फिर उनकी फॉर्म में ही दिक्कत है। रोहित शर्मा को किस वजह से प्लान का हिस्सा नहीं बनाया गया यह तो अंदरखाने के लोग ही बताएंगे। फिलहाल, हम 2026 में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आंकड़े देख लेते हैं।

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जनवरी में न्यूजीलैंड सीरीज में रहे फेल

रोहित शर्मा टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। साल 2026 में रोहित शर्मा ने कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि रोहित शर्मा को शुरुआत तो अच्छी मिली है, लेकिन उसे वे बड़े स्कोर में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा ने जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में खास प्रदर्शन नहीं किया। भारत में हुई इस सीरीज में 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में खेल गए पहले मैच में रोहित शर्मा ने कुल 26 रन 29 गेंदों में बनाए। दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला गया, जहां उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए कुल 24 रन बनाए। इंदौर में 18 जनवरी को खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से केवल 11 रन 13 गेंदों में निकले। इस तरह न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित शर्मा पूरी तरह फेल रहे।

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अफगानिस्तान सीरीज में भी औसत, इंग्लैंड में 1 मैच शेष

जनवरी के बाद भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट में पांच महीने का गैप लिया। जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भारत की सरजमीं पर खेली गई। यह भी तीन मैचों की वनडे सीरीज थी। इसमें रोहित शर्मा ने 13 जून को धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में सिर्फ 16 गेंदों में 16 रन बनाए। दूसरा वनडे मैच लखनऊ में 17 जून को खेला गया, जिसमें रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। तीसरा और आखिरी मुकाबला इस सीरीज का चेन्नई में 20 जून को खेला गया जिसमें रोहित शर्मा के बल्ले से 69 गेंदों में 79 रन निकले। रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज औसत रही। हालांकि, अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भारत की सरजमीं पर जब शुभमन गिल जैसे अन्य बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, तब भी रोहित शर्मा के खेल में चेंजेस देखने को मिले। जून के बाद भारत जुलाई महीने में अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसमें रोहित शर्मा दो मैचों में फेल हो चुके हैं। एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच में उनके बल्ले से 21 गेंदों में 11 रन निकले और फिर दूसरे मुकाबले में जो कार्डिफ में खेला गया 47 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। इस सीरीज में रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली।

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साल 2026 में रोहित शर्मा के कुल वनडे रन मैच वाइज

भारत दौरे में न्यूजीलैंड, 3 मैचों की वनडे सीरीज (जनवरी 2026)

1. 26 (29) बनाम न्यूजीलैंड 11 जनवरी, वडोदरा

2. 24 (38) बनाम न्यूजीलैंड, 14 जनवरी, राजकोट

3. 11 (13) बनाम न्यूजीलैंड, 18 जनवरी, इंदौर

भारत दौरे में अफगानिस्तान, 3 वनडे मैचों की सीरीज (जून 2026)

1.16 (16) बनाम अफगानिस्तान, 13 जून, धर्मशाला

2. 48 (39) बनाम अफगानिस्तान, 17 जून, लखनऊ

3. 79 (69) बनाम अफगानिस्तान, 20 जून चेन्नई

इंग्लैंड दौरे में भारत, 3 वनडे मैचों की सीरीज (जुलाई 2026)

1. 11 (21)बनाम इंग्लैंड एजबेस्टन, बर्मिंघम, 14 जून

2. 26 (47) बनाम इंग्लैंड कार्डिफ, 16 जून

3. ...बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स लंदन, 19 जुलाई

रोहित शर्मा 19 जुलाई को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मुकाबला खेल सकते हैं। इस मैच में क्या कमाल दिखा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल, उनके बल्ले से 2026 में खेले गए इन 8 मैचों में से सिर्फ एक में अर्धशतकीय पारी निकली है। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में कुल 241 रन बनाए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Rohit Sharma
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