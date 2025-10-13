क्या शुभमन की कप्तानी में रोहित-विराट को होगी समस्या? पार्थिव ने WC पर दिया 'सस्पेंस भरा जवाब'

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी। रोहित और कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

गुजरात टाइटंस (जीटी) के बल्लेबाजी कोच के तौर पर शुभमन गिल के साथ करीब से काम करने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को पूरा यकीन है कि इस युवा को भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं है। गिल के ‘सब को साथ लेकर चलने के स्वभाव से प्रभावित’ पटेल फैसला लेने के मामले में उनकी स्पष्टता से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने के मामले में गिल के पास ‘शायद’ का विकल्प नहीं होता है।

'शुभमन के पास 'शायद' के लिए जगह नहीं' 40 साल के पूर्व खिलाड़ी पटेल ने ‘पीटीआई’ को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘‘गौतम (गंभीर) ने अब उनके साथ काफी समय बिताया है। मैंने उनमें (गिल) देखा है कि वह हर तरह की परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह तैयारी करते हैं और मैंने एक सत्र में उनके फैसलों में दृढ़ता देखी है और वह जो करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शुभमन के नेतृत्व में या तो ‘हां’ या ‘ना’ होता है। उनके पास ‘शायद’ के लिए कोई जगह नहीं है। एक कप्तान के तौर पर आपको अपने फैसलों को लेकर दृढ़ता रखनी चाहिए और उनमें यह गुण है।’’

क्या वनडे की कमान देने में जल्दबाजी हुई? इस बात पर हालांकि काफी बहस चल रही है कि क्या गिल को खेल के टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान देने में जल्दबाजी की गई? पटेल ने इसे ‘प्रगतिशील फैसला’ करार देते हुए इसे भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद करार दिया। आईपीएल में गिल की कप्तानी क्षमता देखने के बाद पटेल को इस इंग्लैंड में टेस्ट टीम के नेतृत्व को लेकर उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘गिल ने पिछले दो साल से आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नेतृत्व कौशल दिखाया है, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट टीम का नेतृत्व किया, यह (उन्हें आगे बढ़ाना) एक शानदार फैसला है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’ पटेल इस बात से काफी प्रभावित है कि गिल परिस्थितियों को भांप कर फैसले लेने के मामले में लचीला रूख अपनाते है और दूसरे के सुझावों का पूरी तरह से स्वागत करते हैं।

'रोहित-विराट को कोई समस्या नहीं होगी' उन्होंने कहा, ‘‘वह हमेशा सुझावों के लिए तैयार रहते हैं। वह कप्तान के तौर वह एक समावेशी व्यक्ति हैं और एक कप्तान से आप यही चाहते हैं।’’ घरेलू क्रिकेट में एक दशक तक गुजरात की अगुवाई वाले पटेल ने कहा कि गिल के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह के व्यक्तित्व के हैं, उसे देखते हुए इसमें कोई समस्या होगी। आप विराट को ही देख लीजिए वह तब कप्तान बने थे जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे। वह जानते हैं कि एक नए कप्तान को तैयार करने में एक सीनियर खिलाड़ी की क्या भूमिका होती है।’’