क्या शुभमन की कप्तानी में रोहित-विराट को होगी समस्या? पार्थिव ने WC पर दिया 'सस्पेंस भरा जवाब'

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will Rohit and Virat have problems under Shubman Gill's captaincy Parthiv Patel gave a suspenseful answer on World Cup

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी। रोहित और कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

Md.Akram नई दिल्ली, पीटीआईMon, 13 Oct 2025 07:30 PM
गुजरात टाइटंस (जीटी) के बल्लेबाजी कोच के तौर पर शुभमन गिल के साथ करीब से काम करने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को पूरा यकीन है कि इस युवा को भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं है। गिल के ‘सब को साथ लेकर चलने के स्वभाव से प्रभावित’ पटेल फैसला लेने के मामले में उनकी स्पष्टता से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने के मामले में गिल के पास ‘शायद’ का विकल्प नहीं होता है।

'शुभमन के पास 'शायद' के लिए जगह नहीं'

40 साल के पूर्व खिलाड़ी पटेल ने ‘पीटीआई’ को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘‘गौतम (गंभीर) ने अब उनके साथ काफी समय बिताया है। मैंने उनमें (गिल) देखा है कि वह हर तरह की परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह तैयारी करते हैं और मैंने एक सत्र में उनके फैसलों में दृढ़ता देखी है और वह जो करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शुभमन के नेतृत्व में या तो ‘हां’ या ‘ना’ होता है। उनके पास ‘शायद’ के लिए कोई जगह नहीं है। एक कप्तान के तौर पर आपको अपने फैसलों को लेकर दृढ़ता रखनी चाहिए और उनमें यह गुण है।’’

क्या वनडे की कमान देने में जल्दबाजी हुई?

इस बात पर हालांकि काफी बहस चल रही है कि क्या गिल को खेल के टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान देने में जल्दबाजी की गई? पटेल ने इसे ‘प्रगतिशील फैसला’ करार देते हुए इसे भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद करार दिया। आईपीएल में गिल की कप्तानी क्षमता देखने के बाद पटेल को इस इंग्लैंड में टेस्ट टीम के नेतृत्व को लेकर उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘गिल ने पिछले दो साल से आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नेतृत्व कौशल दिखाया है, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट टीम का नेतृत्व किया, यह (उन्हें आगे बढ़ाना) एक शानदार फैसला है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’ पटेल इस बात से काफी प्रभावित है कि गिल परिस्थितियों को भांप कर फैसले लेने के मामले में लचीला रूख अपनाते है और दूसरे के सुझावों का पूरी तरह से स्वागत करते हैं।

'रोहित-विराट को कोई समस्या नहीं होगी'

उन्होंने कहा, ‘‘वह हमेशा सुझावों के लिए तैयार रहते हैं। वह कप्तान के तौर वह एक समावेशी व्यक्ति हैं और एक कप्तान से आप यही चाहते हैं।’’ घरेलू क्रिकेट में एक दशक तक गुजरात की अगुवाई वाले पटेल ने कहा कि गिल के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह के व्यक्तित्व के हैं, उसे देखते हुए इसमें कोई समस्या होगी। आप विराट को ही देख लीजिए वह तब कप्तान बने थे जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे। वह जानते हैं कि एक नए कप्तान को तैयार करने में एक सीनियर खिलाड़ी की क्या भूमिका होती है।’’

वर्ल्ड कप 2027 पर दिया ‘सस्पेंस भरा जवाब’

उन्होंने कहा, ‘‘रोहित के कप्तान बनने पर भी यही स्थिति थी। हां, विराट उनके सीनियर नहीं थे, लेकिन फिर भी एक पूर्व कप्तान थे।’’ उन्होंने अगले वनडे वर्ल्ड कप (2027) में रोहित और कोहली के खेलने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो साल का समय बहुत लंबा समय होता है वह भी तब जब ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले जा रहे हैं। पहले साल में 20-25 वनडे मैच होते थे लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अलग चुनौती है और हम इस तरह की चुनौती के लिए नए भी हैं। असल चुनौती खुद को मैच के लिए फिट बनाए रखने की है।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
