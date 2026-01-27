क्या पाकिस्तान सच में टी20 वर्ल्ड कप या भारत से मैच का करेगा बहिष्कार? जानिए क्यों ऐसा होना मुश्किल

संक्षेप: बांग्लादेश की मांग ठुकराए जाने से भड़के पाकिस्तान ने उसके समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की धमकी दी है। अगर पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करता है तो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर विचार कर रहा है। हालांकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है।

बांग्लादेश तो अपनी जिद की वजह से बिना कोई मैच खेले ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अब पाकिस्तान उसके समर्थन में बड़ी-बड़ी डींगे हाक रहा। वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा। अगर वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं तो कम से कम 15 फरवरी को भारत से होने वाले ग्रुप मैच के बायकॉट पर विचार का संदेश दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के मुताबिक इसे लेकर आखिरी फैसला शुक्रवार या फिर सोमवार को सुना दिया जाएगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना तो दूर, भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटना तक दूर की कौड़ी लग रही है।

पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अच्छी मीटिंग रही। उन्हें आईसीसी से जुड़े मसले के बारे में बताया और उन्होंने निर्देश दिया कि हम इसका हल ढूंढे और साथ में सभी विकल्प भी खुला रखा है। इस पर सहमति बनी कि आखिरी फैसला या तो शुक्रवार को या फिर सोमवार को लिया जाएगा।’

नकवी ने सभी विकल्प खुले रहने की बात कहकर बायकॉट की अटकलों को पैंतरेबाजी से जिंदा रखने की कोशिश की। वैसे पाकिस्तान ने एशिया कप के बीच में ही तब उसके बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था। आईसीसी के सामने मैच रेफरी को हटाने की शर्त रख दी थी। तब उस गीदड़भभकी का अंजाम दुनिया ने देखा ही था। ड्रामेबाजी के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ एशिया कप खेला बल्कि उसी मैच रेफरी की निगरानी में मुकाबला खेला, जिसे हटाने के लिए बहुत सारा नखरा किया था।

आईसीसी ने पीसीबी को पहुंचा दिया है दो टूक संदेश अब अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ-साफ बता दिया है कि अगर वह बायकॉट कार्ड खेलता है तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने अपनी बात पहुंचा दी है कि उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। बायकॉट पूरी तरह से प्रतिभागिता समझौते यानी पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट का उल्लंघन होगा जिस पर आईसीसी के साथ दस्तखत किया गया है। इससे वैश्विक और एशिया कप टूर्नामेंट से पाकिस्तान को सस्पेंड किए जाने की सजा मिल सकती है। इसके अलावा विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए जारी होने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी वापस लिया जा सकता है।

वैसे भी पाकिस्तान के पास विश्व कप या फिर भारत के साथ मैच के संभावित बहिष्कार को उचित ठहराने का कोई खास आधार नहीं है क्योंकि उन्हें उनकी पसंद के वेन्यू पर खेलने की इजाजत दी गई है।

पाकिस्तान अगर बाहर हुआ तो बांग्लादेश को फिर मिल सकती है एंट्री पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का बहिष्कार करती है तो आईसीसी उसकी जगह पर बांग्लादेश को फिर शामिल कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हैं और बांग्लादेश की मांग भी यही थी कि उसके मैच भारत से बाहर कराए जाएं तो आईसीसी को ऐसी सूरत में किसी तरह की लॉजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मामले से वाकिफ आईसीसी से जुड़े एक अधिकारी ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, ‘अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है तो उसकी जगह पर ग्रुप ए में बांग्लादेश को जगह दी जाएगी और उनके सारे मैच श्री लंका में होंगे। बीसीबी की भी वेन्यू को लेकर यही गुजारिश रही है। इसमें लॉजिस्टिकल चैलेंज भी बहुत सीमित रहेंगे।’