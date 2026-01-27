Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will Pakistan really boycott the T20 World Cup or matches against India Find out why this is unlikely
क्या पाकिस्तान सच में टी20 वर्ल्ड कप या भारत से मैच का करेगा बहिष्कार? जानिए क्यों ऐसा होना मुश्किल

क्या पाकिस्तान सच में टी20 वर्ल्ड कप या भारत से मैच का करेगा बहिष्कार? जानिए क्यों ऐसा होना मुश्किल

संक्षेप:

बांग्लादेश की मांग ठुकराए जाने से भड़के पाकिस्तान ने उसके समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की धमकी दी है। अगर पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करता है तो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर विचार कर रहा है। हालांकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है।

Jan 27, 2026 12:03 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश तो अपनी जिद की वजह से बिना कोई मैच खेले ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अब पाकिस्तान उसके समर्थन में बड़ी-बड़ी डींगे हाक रहा। वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा। अगर वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं तो कम से कम 15 फरवरी को भारत से होने वाले ग्रुप मैच के बायकॉट पर विचार का संदेश दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के मुताबिक इसे लेकर आखिरी फैसला शुक्रवार या फिर सोमवार को सुना दिया जाएगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना तो दूर, भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटना तक दूर की कौड़ी लग रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तान की पैंतरेबाजी

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अच्छी मीटिंग रही। उन्हें आईसीसी से जुड़े मसले के बारे में बताया और उन्होंने निर्देश दिया कि हम इसका हल ढूंढे और साथ में सभी विकल्प भी खुला रखा है। इस पर सहमति बनी कि आखिरी फैसला या तो शुक्रवार को या फिर सोमवार को लिया जाएगा।’

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, तो ICC बांग्लादेश को दे सकती है दोबारा एंट्री

नकवी ने सभी विकल्प खुले रहने की बात कहकर बायकॉट की अटकलों को पैंतरेबाजी से जिंदा रखने की कोशिश की। वैसे पाकिस्तान ने एशिया कप के बीच में ही तब उसके बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था। आईसीसी के सामने मैच रेफरी को हटाने की शर्त रख दी थी। तब उस गीदड़भभकी का अंजाम दुनिया ने देखा ही था। ड्रामेबाजी के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ एशिया कप खेला बल्कि उसी मैच रेफरी की निगरानी में मुकाबला खेला, जिसे हटाने के लिए बहुत सारा नखरा किया था।

आईसीसी ने पीसीबी को पहुंचा दिया है दो टूक संदेश

अब अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ-साफ बता दिया है कि अगर वह बायकॉट कार्ड खेलता है तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने अपनी बात पहुंचा दी है कि उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। बायकॉट पूरी तरह से प्रतिभागिता समझौते यानी पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट का उल्लंघन होगा जिस पर आईसीसी के साथ दस्तखत किया गया है। इससे वैश्विक और एशिया कप टूर्नामेंट से पाकिस्तान को सस्पेंड किए जाने की सजा मिल सकती है। इसके अलावा विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए जारी होने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी वापस लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:T20 WC में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला कब लेगा पाकिस्तान? PCB ने बताई तारीख

वैसे भी पाकिस्तान के पास विश्व कप या फिर भारत के साथ मैच के संभावित बहिष्कार को उचित ठहराने का कोई खास आधार नहीं है क्योंकि उन्हें उनकी पसंद के वेन्यू पर खेलने की इजाजत दी गई है।

पाकिस्तान अगर बाहर हुआ तो बांग्लादेश को फिर मिल सकती है एंट्री

पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का बहिष्कार करती है तो आईसीसी उसकी जगह पर बांग्लादेश को फिर शामिल कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हैं और बांग्लादेश की मांग भी यही थी कि उसके मैच भारत से बाहर कराए जाएं तो आईसीसी को ऐसी सूरत में किसी तरह की लॉजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:T20 WC में वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली स्कॉटलैंड टीम का ऐलान, AFG प्लेयर को मौका

मामले से वाकिफ आईसीसी से जुड़े एक अधिकारी ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, ‘अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है तो उसकी जगह पर ग्रुप ए में बांग्लादेश को जगह दी जाएगी और उनके सारे मैच श्री लंका में होंगे। बीसीबी की भी वेन्यू को लेकर यही गुजारिश रही है। इसमें लॉजिस्टिकल चैलेंज भी बहुत सीमित रहेंगे।’

पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना क्यों मुश्किल? (एआई से तैयार इन्फोग्राफिक)

7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा टी20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसकी संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें 5-5 के कुल 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में है जिसमें उसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया हैं। बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था लेकिन उसके भारत में मैच खेलने से इनकार के बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली है। 8 मार्च को वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 ICC Pakistan Cricket Board अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |