पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं? अगले 24 से 48 घंटे अहम

संक्षेप: सीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सोमवार को मीटिंग करने वाले हैं। गेंद शरीफ के पाले में है और इस मुद्दे पर आईसीसी और पीसीबी की तरफ से तूफान से पहले की शांति जैसी चुप्पी साध ली गई है।

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच को खेलेगा या नहीं? मैच सिर्फ 6 दिन दूर है लेकिन अब तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के आईसीसी के फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। गतिरोध को दूर करने के लिए लाहौर में आईसीसी के प्रतिनिधिमंडल की पीसीबी और बीसीबी के साथ बातचीत हुई। अब पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सोमवार को मीटिंग करने वाले हैं। गेंद शरीफ के पाले में है और इस मुद्दे पर आईसीसी और पीसीबी की तरफ से तूफान से पहले की शांति जैसी चुप्पी साध ली गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तूफान से पहले की शांति! गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी ने अपना दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लाहौर भेजा था। इसमें आईसीसी के डेप्युटी चेयरपर्सन इमरान ख्वाजा और एसोसिएट मेंबर रिप्रजेंटेटिव मुबाशिर उस्मानी शामिल थे। दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से बातचीत की। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम भी शामिल थे। लाहौर में मीटिंग के बाद न तो पीसीबी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है और न ही आईसीसी की तरफ से। हालांकि अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से छन-छनकर 'अंदर की खबर' आ रही हैं।

24 से 48 घंटे में अंतिम फैसला: सूत्र हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि मीटिंग में सभी संबंधित पक्षों ने एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश की। आईसीसी डेलिगेशन से बैठक के बाद मोहसिन नकवी एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं। वह उनकी सरकार में गृह मंत्री भी हैं। सोमवार को किसी समय नकवी पाकिस्तानी पीएम से मुलाकात करेंगे और आईसीसी के साथ हुई अपनी चर्चा के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। मामले से वाकिफ सूत्रों ने एचटी से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि 15 फरवरी के मैच को लेकर अगले 24 से 48 घंटे में पीसीबी की तरफ से अंतिम फैसला आ सकता है।

पीसीबी नहीं, पाकिस्तान सरकार लेगी फैसला: सूत्र एक सूत्र ने सोमवार सुबह में एचटी को बताया, ‘पीसीबी चेयरमैन की सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की उम्मीद है। उसके बाद अगले 2 दिनों में इस पर अंतिम फैसले की उम्मीद की जाती है। आखिरी फैसला पीसीबी की तरफ से नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर है।’