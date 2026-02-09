Cricket Logo
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं? अगले 24 से 48 घंटे अहम

संक्षेप:

सीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सोमवार को मीटिंग करने वाले हैं। गेंद शरीफ के पाले में है और इस मुद्दे पर आईसीसी और पीसीबी की तरफ से तूफान से पहले की शांति जैसी चुप्पी साध ली गई है।

Feb 09, 2026 04:02 pm IST
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच को खेलेगा या नहीं? मैच सिर्फ 6 दिन दूर है लेकिन अब तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के आईसीसी के फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। गतिरोध को दूर करने के लिए लाहौर में आईसीसी के प्रतिनिधिमंडल की पीसीबी और बीसीबी के साथ बातचीत हुई। अब पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सोमवार को मीटिंग करने वाले हैं। गेंद शरीफ के पाले में है और इस मुद्दे पर आईसीसी और पीसीबी की तरफ से तूफान से पहले की शांति जैसी चुप्पी साध ली गई है।

तूफान से पहले की शांति!

गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी ने अपना दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लाहौर भेजा था। इसमें आईसीसी के डेप्युटी चेयरपर्सन इमरान ख्वाजा और एसोसिएट मेंबर रिप्रजेंटेटिव मुबाशिर उस्मानी शामिल थे। दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से बातचीत की। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम भी शामिल थे। लाहौर में मीटिंग के बाद न तो पीसीबी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है और न ही आईसीसी की तरफ से। हालांकि अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से छन-छनकर 'अंदर की खबर' आ रही हैं।

24 से 48 घंटे में अंतिम फैसला: सूत्र

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि मीटिंग में सभी संबंधित पक्षों ने एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश की। आईसीसी डेलिगेशन से बैठक के बाद मोहसिन नकवी एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं। वह उनकी सरकार में गृह मंत्री भी हैं। सोमवार को किसी समय नकवी पाकिस्तानी पीएम से मुलाकात करेंगे और आईसीसी के साथ हुई अपनी चर्चा के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। मामले से वाकिफ सूत्रों ने एचटी से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि 15 फरवरी के मैच को लेकर अगले 24 से 48 घंटे में पीसीबी की तरफ से अंतिम फैसला आ सकता है।

पीसीबी नहीं, पाकिस्तान सरकार लेगी फैसला: सूत्र

एक सूत्र ने सोमवार सुबह में एचटी को बताया, ‘पीसीबी चेयरमैन की सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की उम्मीद है। उसके बाद अगले 2 दिनों में इस पर अंतिम फैसले की उम्मीद की जाती है। आखिरी फैसला पीसीबी की तरफ से नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर है।’

पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने खोला है मांगों का पिटारा

इससे पहले 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलेगी लेकिन भारत के खिलाफ मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। उसके कुछ दिन बाद खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कैबिनेट को संबोधित करते हुए यही बात कही। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ खेलने के लिए आईसीसी के सामने कई तरह की शर्तें और मांगें रख रहा है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
