भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार पर क्या पाकिस्तान लेगा यू-टर्न? लगता तो नहीं

संक्षेप: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बहिष्कार के अपने रुख में शायद ही कोई बदलाव करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में पाकिस्तान सरकार के निर्देशों का पालन करेगा।

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बहिष्कार के अपने रुख में शायद ही कोई बदलाव करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में पाकिस्तान सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। वर्ल्ड कप में खेलने लेकिन भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला सरकार का ही है। उसने ही रविवार को इसका ऐलान किया।

भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार के पीछे पाकिस्तानी सरकार ने किसी खास वजह का जिक्र नहीं किया लेकिन माना जा रहा है कि उसने ये बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा किया है। तय शेड्यूल और वेन्यू पर खेलने से इनकार के बाद बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से पत्ता कट गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री मिली है।

पाकिस्तान सरकार ने जब भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार का ऐलान किया तब इस पर कुछ नहीं कहा कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल में दोनों टीमों की भिड़ंत का संयोग बनता है तब क्या होगा। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर नॉकआउट दौर में दोनों टीमों में टक्कर का संयोग बनता है तो पाकिस्तान का उसमें खेलना या न खेलना वहां की सरकार पर निर्भर है। पाकिस्तानी टीम तभी खेलने उतर सकती है जब उसे सरकार की तरफ से इसकी इजाजत मिले।

पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच के बहिष्कार का ऐलान तो कर दिया है लेकिन अब तक उसने औपचारिक तौर पर आईसीसी को इसकी जानकारी नहीं दी है। रविवार की रात को ही आईसीसी ने बयान जारी कर पीसीबी से अपने रुख पर पुनर्विचार को कहा था और चेतावनी दी थी कि इसका दीर्घकालिक असर पड़ेगा।

अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो उसे अंक गंवाने पड़ेंगे। वैसी सूरत में भारत को 3 अंक मिलेंगे और इससे पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी बुरा असर पड़ेगा।