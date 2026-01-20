Cricket Logo
Will Pakistan boycott the T20 World Cup in support of Bangladesh PCB sources suggest otherwise
बांग्लादेश के समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा पाकिस्तान? PCB के सूत्र तो कुछ और ही कह रहे

Jan 20, 2026 04:27 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऐसी अटकलें लग रही हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में टी20 विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर बांग्लादेश मसले का हल नहीं होता है तो उनकी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर पुनर्विचार कर सकती है। दरअसल बांग्लादेश आईसीसी से विश्व कप के अपने मैचों को भारत से बाहर करने की मांग कर रहा है। आईसीसी ने अब तक ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि मैच के वैन्यू बदले जाएंगे, लिहाजा बांग्लादेश की विश्व कप में भागीदारी पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बहिष्कार की अटकलों को खारिज किया है।

रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साफ किया है कि अगर बांग्लादेश 'सुरक्षा चिंताओं' से भारत में होने वाले अपने विश्व कप मैचों में नहीं खेलता है तो पाकिस्तान इस आईसीसी टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े एक करीबी सूत्र ने रेवस्पोर्ट्ज को बताया, 'नहीं। ये पीसीबी का स्टैंड नहीं है।' सूत्र ने स्पष्ट किया कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार के बाद विश्व कप से पहले ही 2025 की शुरुआत में सहमति बनी थी कि पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। पीसीबी के लिए वर्ल्ड कप से पीछे हटने का कोई आधार नहीं है।

सूत्र ने आगे कहा, 'पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि आईसीसी तब कहेगा कि पाकिस्तान के मैच तो पहले ही श्रीलंका में रखे गए हैं। लोग किसी मुद्दे को आंच देने के लिए इस तरह की बातें फैला देते हैं।'

इससे पहले पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बांग्लादेश ने विश्व कप को लेकर पाकिस्तान से संपर्क किया है और उससे कूटनीतिक और क्रिकेट से जुड़े समर्थन की मांग की है। मौजूदा विवाद तब पैदा हुआ जब बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया। दिसंबर में रहमान को केकेआर ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था।

मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के स्क्वाड से रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश ने फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। उसने 4 जनवरी को आईसीसी को खत लिखकर मांग की कि 'सुरक्षा कारणों' से उसकी टीम भारत में विश्व कप मैच नहीं खेल सकती।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से विश्व कप के अपने ग्रुप मैचों को भारत से स्थानांतरित करके श्रीलंका में कराए जाने की मांग की है। बाद में आईसीसी से बातचीत के दौरान उसने ये सुझाव दिया कि अगर आयरलैंड के साथ उसके ग्रुप की अदलाबदली कर दी जाए तो उसे भारत में विश्व कप मैच नहीं खेलना होगा क्योंकि आयरलैंड के सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में हैं। बांग्लादेश के सभी चारों ग्रुप मैच भारत में हैं जो कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश की इन मांगों को ठुकरा दिया है। अगर बीसीबी अपने रुख पर अड़ा रहा तो उसकी जगह पर किसी नई टीम को विश्व कप में खेलने का मौका मिल सकता है।

