न्यूजीलैंड की टीम के 4 बड़े खिलाड़ी T20 सीरीज से हुए बाहर, कप्तान को करानी पड़ेगी सर्जरी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से न्यूजीलैंड के चार बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इनमें कप्तान मिचेल सैंटनर भी शामिल हैं, जिनको सर्जरी करानी पड़ेगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक से 4 अक्टूबर तक खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को एक नहीं, बल्कि चार झटके लगे हैं। कप्तान मिचेल सैंटनर समेत चार खिलाड़ी सीरीज से बाहर हैं। सैंटनर के खेलने के चांस थोड़े बहुत जरूर हैं, लेकिन उनको भी लगभग सीरीज से बाहर ही माना जा रहा है, क्योंकि उनको सर्जरी के दौर से गुजरना होगा और फिर रिकवरी भी हासिल करनी होगी।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओराउरके कम से कम 3 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे, क्योंकि उनके कमर के नीचे के हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। अगर सर्जरी उन्होंने कराई तो रिकवरी में और लंबा वक्त लगेगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान इस 24 वर्षीय तेज गेंदबाज को ये चोट लगी थी। इसके बाद वे घर लौट आए थे। तीन महीने तक वे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की प्रक्रिया से गुजरेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि उनकी चोट कैसी है।

ये गेंदबाज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि घर पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होगा। उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन भी इस टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो अक्तूबर के पहले महीने में खेली जाएगी। फिलिप्स को ग्रोइन इंजरी है, जबकि फिल एलेन को अपने दाएं पैर में सर्जरी करानी पड़ी है।