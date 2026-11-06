क्या हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस को खलेगी ऑलराउंडर की कमी? आकाश चोपड़ा ने बताई सच्चाई
आकाश चोपड़ा का मानना है कि हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स का हिस्सा बनने पर मुंबई इंडियंस की टीम को ऑलराउंडर की ज्यादा कमी नहीं खलेगी।
आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले टीमों के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली चल रही है। खिलाड़ियों को बरकरार रखने (रिटेंशन) की समयसीमा 17 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे और अधिक अदला-बदली की घोषणाएं होने वाली हैं। मिनी नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी। अब तक ट्रेड विंडो के तहत कई खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम को छोड़कर नई टीम के साथ जुड़ गए हैं। इसमें लियम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं और 'रिटेंशन' की समयसीमा से पहले अर्शदीप सिंह के बदले पंजाब किंग्स में शामिल हो सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को क्वालिटी प्लेयर बताया है लेकिन उनका मानना है कि मुंबई को ऑलराउंडर की कमी नहीं खलेगी।
हार्दिक की कमी ज्यादा नहीं खलेगी
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''पंजाब की टीम ने अर्शदीप सिंह को छोड़ने का मन बना लिया है। फिर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मुंबई के लिए खेलेंगे। दीपक चाहर या कार्बिन बॉश साथ होंगे और फिर उनके पास स्पिन गेंदबाज मिचेल सैंटनर हैं और अल्लाह गजनफर हैं।''
उन्होंने आगे कहा, ''ये गंभीर अटैक है। क्या उनको हार्दिक की कमी खलेगी? ये कहने के लिए मुझे मारो, लेकिन उनको ऑलराउंडर की कमी ज्यादा नहीं खलेगी। आप जानते हैं कि मैं हार्दिक को कितना पसंद करता हूं लेकिन सच यही है कि वो मैनेज कर लेंगे।''
टीमों द्वारा रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ी तय किए जाने के बाद आईपीएल प्रशासन पंजीकृत किए गए खिलाड़ियों की सूची को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फ्रेंचाइज़ियों को भेजेगा। इसके बाद नीलामी से ठीक पहले वाले सप्ताह में आईपीएल फ्रेंचाइजियों को नीलामी होने वाले खिलाड़ियों की अंतिम सूची भेजेगा और इसमें उन्हें खिलाड़ियों का सेट भी बताया जाएगा।
मौजूदा आईपीएल चक्र का यह अंतिम मिनी ऑक्शन होगा क्योंकि 2028 से पहले आईपीएल की बड़ी नीलामी होगी। अगले मेगा ऑक्शन के साथ ही आईपीएल के मीडिया राइट्स का अगला चक्र भी शुरू होगा, हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इसके लिए टेंडर जारी नहीं किए हैं। 2022 में आईपीएल के मीडिया राइट्स जब लगभग 48,390.5 करोड़ की बड़ी राशि में बिके तब आईपीएल विश्व भर के प्रमुख खेलों में शामिल हो गया।
आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले टीमों के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट और खिलाड़ियों को रिलीज़ करने की समयसीमा 17 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समयसीमा 15 नवंबर तय की गई थी, जिस दिन भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांचवां वनडे खेला जाना है। आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को गोवा में होना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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