क्या मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में हो पाएगी वापसी? आकाश चोपड़ा बताया क्यों है मुश्किल

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी कब होगी? होगी भी या नहीं? इस बात की कितनी गुंजाइश है? उनके टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर रहने की वजह से ये सवाल उठने लाजिमी है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस बात को लेकर संदेह जताया है कि शमी की राष्ट्रीय टीम में वापसी हो पाएगी। वजह है मैच प्रैक्टिस की कमी।

चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगर अभी उनका नाम नहीं आया है तो भारतीय टीम में उनकी वापसी की संभावना बहुत कम है।’

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'वह (शमी) रेस में पिछड़ चुके हैं। हालांकि यह भी सच है कि हमारे पास तेज गेंदबाजों का बहुत बड़ा पूल नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं है कि वह अभी नहीं आएंगे। उनका नाम आ सकता है लेकिन इसे चांस बहुत ही कम है। अगर कोई आईपीएल का सीजन अविश्वसनीय हो जाए तब बात अलग है।'