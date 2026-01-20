Cricket Logo
विल ने ठोका U19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक, जापान के खिलाफ किया हैरतअंगेज कारनामा

Will Malajczuk Fastest Century: विल मालास्जुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में जापान के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने इतिहास रच दिया है।

Jan 20, 2026 10:44 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के ओपनर विल मालास्जुक ने मंगलवार को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जापान के खिलाफ हैरतअंगेज कारनामा किया। उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक दिया। विल ने विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में 55 गेंदों में 102 रनों की पारी तूफानी पारी खेली। उन्होंने 12 चौके और पांच छक्के लगाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज विल ने महज 51 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया।

विंडहोक में टॉस जीतकर जापान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 50 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन बनाए। फॉर्म में चल रहे ह्यूगो तानी केली ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने और निहार परमार ने दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। हले मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले केली ने 135 गेंदों में छह चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए। परमार 33 जोड़कर रनआउट हुए। चार्ल्स हिंजे ने 24 और मोंटगोमरी हारा हिन्जे ने 29 रन जुटाए। जापान के छह प्लेयर दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके, जिसमें तीन का खाता नहीं खुला।

202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 23 गेंदों में फिफ्टी बनाई। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने फिर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने नितेश सैमुअल के संग पहले विकेट के लिए 135 रनों की पार्टनरशिप की। विल को 16वें ओवर में निहार परमार ने गेब्रियल हारा हिन्जे को कैच कराया। वह जब लौटे तब ऑस्ट्रेलियाई टीम को 67 रन की जरूरत थी।

स्टीवन होगन (20 गेंदों में 15) का बल्ला नहीं चला। उन्हें चार्ल्स हिंजे ने 21वें ओवर में अपना शिकार बनाया। इसके बाद, नितेश ने टॉम होगन (27 गेंदों में 19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 रनों की अटूट साझेदारी की। नितेश ने 73 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 29.1 ओवर में आठ विकेट से जीत का परचम फहराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सुपर सिक्स राउंड में एंट्री कर ली।

