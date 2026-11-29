जो रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। इसको लेकर क्रिकेट पंडित भविष्यवाणियां करते रहते हैं। पूर्व क्रिकेटर एलिस्टर कुक अपनी भविष्यवाणी से पलट गए हैं।

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ समय से धमाल मचा रहे हैं। बेन स्टोक्स के जाने के बाद उन्हें इंग्लिश टीम की कप्तानी एक बार फिर मिल गई है। 17 दिसंबर से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगा। इस सीरीज के शुरू होने से पहले एक बार फिर यह सवाल क्रिकेट के गलियारों में गूंज रहा है कि क्या रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। मास्टर ब्लास्टर ने अपने टेस्ट करियर में खेले 200 टेस्ट मैचों में 53.78 की औसत के साथ सर्वाधिक 15921 रन बनाए थे, वहीं जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे पायदान पर हैं। 169 मैचों में रूट 50.45 की औसत के साथ 14278 रन बना चुके हैं।

सचिन और रूट के बीच अब 1643 रनों का ही अंतर रह गया है। रूट 36 साल के होने वाले हैं, जिस तादाद में इंग्लैंड एक साल में टेस्ट मैच खेलता है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूट इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वह अपनी ही पुरानी भविष्यवाणी से पलटते हुए नजर आए, जो उन्होंने पिछले साल की थी।

एलिस्टर कुक की बदली सोच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, जिन्हें लंबे समय से यकीन था कि भारतीय महान खिलाड़ी पहुंच से बाहर रहेंगे, ने कहा कि पिछले साल रूट को देखने के बाद उनकी सोच बदल गई है। कुक ने यह बात शनिवार, 28 नवंबर, 2026 को गुरुग्राम में क्वीन एलिजाबेथ स्कूल के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इस महान बैटिंग खिलाड़ी ने टेस्ट बैटिंग की बदलती कला के बारे में काफी देर तक बात की, और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब T20 क्रिकेट तेजी से बढ़ रहा है, सबसे लंबे फॉर्मेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा की जरूरत है। इसी बड़ी चर्चा के बीच उन्होंने रूट के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की ओर रुख किया।

द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में, कुक से पूछा गया कि रूट को आउट करना इतना मुश्किल क्यों है और क्या उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। उन्होंने खुद पर एक मजाक के साथ शुरुआत की, और फिर मौजूदा इंग्लैंड बैटर की सोच और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी का डिटेल्ड असेसमेंट किया।

उन्होंने कहा: "मैंने पक्का इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लिया! जो की भूख जबरदस्त है। मैंने कभी किसी को लगातार सुधार करने और उनके जैसा सॉल्यूशन ढूंढते नहीं देखा। बैटिंग में मैंने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें से वह सबसे अच्छे प्रॉब्लम-सॉल्वर हैं। इतने सालों में उनकी कंसिस्टेंसी कमाल की है।"

सालों तक उन्हें लगता था कि तेंदुलकर आगे रहेंगे, लेकिन अब उन्हें अलग नतीजे की उम्मीद है, और वह दोनों लोगों के लिए उदार थे।