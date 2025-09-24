बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच में बुमराह को दिया जाएगा आराम? असिस्टेंट कोच ने दिया जवाब

क्या भारत के स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में खेलेंगे? या उन्हें आराम दिया जाएगा? भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने कहा कि अगर हम पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके होते तो इस पर सोचते।

भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने मंगलवार को संकेत दिया कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। क्या स्टार पेसर को बुधवार को एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले सुपर 4 मैच में आराम दिया जाएगा, डोएशे ने इसका भी जवाब दिया।

डोएशे ने कहा कि भारत अगर एशिया कप फाइनल खेलता है, तो बुमराह टूर्नामेंट में लगभग 23 ओवर तक गेंदबाजी कर सकते हैं। उनका मानना है कि दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली लाल गेंद की श्रृंखला से पहले यह एक अच्छी तैयारी होगी।

बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सुपर चार मैच की पूर्व संध्या पर जब डोएशे से पूछा गया कि क्या बुमराह को आगामी मैचों में विश्राम दिया जा सकता है तो उन्होंने कहा, ‘‘ देखिए, आज (मंगलवार) रात (पाकिस्तान बनाम श्रीलंका) एक मैच है और हमारा मैच कल रात है और हमें बेहतर पता चलेगा कि अंक तालिका की क्या स्थिति है। इसकी संभावना बहुत कम है कि आप आखिरी मैच में यह जानते हुए जाएं कि आप क्वालीफाई कर चुके हैं। इसलिए, मैं कहूंगा कि उन्हें आराम मिलने की संभावना कम है।’’

डोएशे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यह भी ध्यान में रखें कि हमें बृहस्पतिवार (दो अक्टूबर) से एक टेस्ट मैच खेलना है। इसलिए, कार्यभार प्रबंधन के लिहाज से यह वास्तव में एक अच्छी तैयारी है। वह शायद सभी मैचों में कुछ ओवर फेंकेंगे और अभ्यास के साथ लगभग 25-26 ओवर गेंदबाजी करेंगे, जो एक टेस्ट से एक हफ्ते पहले के लिए एक काफी अच्छा आंकड़ा है।’’

नीदरलैंड के इस पूर्व हरफनमौला ने कहा, ‘‘ हमारे पास अगर सुपर चार के आखिरी मैच में यह विकल्प चुनने की सुविधा होगी, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हम हर मैच के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम चुनेंगे। वह (बुमराह) निश्चित रूप से उस टीम का हिस्सा हैं।’’

डोएशे ने संकेत दिया कि संकेत दिया कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा तीसरे और चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे। इसका मतलब है कि संजू सैमसन को पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करने का तरीका ढूंढना होगा।

सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार के मैच में 17 गेंदों पर संघर्ष करते हुए 13 रन बनाए थे।

डोएशे ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि उन्हें दो अच्छे मौके मिले हैं और वह अभी उस भूमिका में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पिच थोड़ी धीमी थी।’’