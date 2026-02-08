Cricket Logo
इंग्लैंड-नेपाल रोमांचक मुकाबले में विल जैक्स ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच, आखिरी गेंद पर आया रिजल्ट

संक्षेप:

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स ने नेपाल के खिलाफ करीबी मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करके प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है। विल ने 39 रन के साथ एक विकेट लिया।

Feb 08, 2026 07:33 pm IST
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के 5वें मुकाबले में नेपाल को चार रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाए। इसके जवाब में नेपाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और आखिरी गेंद तक मैच को रोमांच बनाए रखा। नेपाल ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इंग्लैंड बनाम नेपाल मैच में ऑलराउंडर विल जैक्स ने गेंद और बैट से बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इंग्लैंड की टीम ने नेपाल के खिलाफ नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। हालांकि अंतिम ओवरों में विल जैक्स ने कुछ बड़े शॉट खेलकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। विल जैक्स ने बल्ले से 18 गेंद में 39 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने इस दौरान एक चौका और चार छक्के लगाए। उनके अलावा इंग्लैंड के लिए जोस बटलर ने 17 गेंद में 26 रन, जैकब बेथल ने 35 गेंद में 55 और कप्तान हैरी ब्रूक ने 32 गेंद में 53 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के पांच बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके।

विल जैक्स ने गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने दो ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लिया। जैक्स ने कुशल को आउट किया, जिन्होंने 17 गेंद में 29 रन बनाए। नेपाल इस मुकाबले में उलटफेर कर इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंच गया था। उसने इंग्लैंड के सात विकेट पर 184 रन के जवाब में छह विकेट पर 180 रन बनाए। लोकेश बाम (20 गेंद में नाबाद 39 रन) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल की उलटफेर भरी जीत की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन आखिरी ओवर में जीत नहीं दिला सके।

आखिरी ओवर में नेपाल को जीत के लिए 10 रन की दरकार थी, लेकिन नेपाल के लिए बाउंड्री नहीं लग सकी। इस तरह बल्ले से उनका शानदार प्रदर्शन करीबी हार से खत्म हो गया। सैम करन ने अंतिम ओवर में लगातार यॉर्कर फेंकीं और नेपाल की टीम सिर्फ पांच रन ही बना पाई।

