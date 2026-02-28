होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
न्यूजीलैंड से इंग्लैंड के किन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताए नाम

Feb 28, 2026 05:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड की टीम को अपने आखिरी सुपर 8 के मैच में हार मिली है। हालांकि, अभी भी टीम सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस हार के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा है कि हम जीत जाते तो जिंदगी आसान हो जाती।

न्यूजीलैंड की टीम अगर शुक्रवार 27 फरवरी को खेले गए सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हरा देती तो उनको सेमीफाइनल का टिकट मिल जाता, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी समय पर इस मैच को जीत लिया। इससे न्यूजीलैंड की टीम का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनको तभी सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है, जब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ हार मिले या फिर एक छोटी सी जीत मिले। इस हार का जिम्मेदार मिचेल सैंटनर ने किसे बताया है और कौन से वे दो खिलाड़ी थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड से मैच छीना, उनका नाम भी कप्तान सैंटनर ने बताया है।

मिचेल सैंटनर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "अच्छा मैच था (मुस्कुराते हुए)। एक कड़ा मैच! हां, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड ने चेज किया और फिर जाहिर है जिस तरह से विल जैक्स और रेहान अहमद ने फिनिशिंग टच दिया, वह अच्छी बैटिंग थी।" इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की नैया को पार लगाया। ग्लेन फिलिप्स द्वारा कराए गए 18वें ओवर में 22 रन कूटकर न्यूजीलैंड के लिए समस्या रेहान और जैक्स ने कर दी थी।

छोटी हार अगला सबसे अच्छा ऑप्शन था? इस पर कप्तान बोले, "हां, मेरा मतलब है, जाहिर है, अगर हम जीत जाते तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन आप जानते हैं, हमने काफी अच्छा गेम खेला। बैट और बॉल दोनों से ऐसे पल थे, जिन्हें आप शायद पीछे मुड़कर देख सकते हैं और गेम की हार को थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन हां, इंग्लैंड और उनके खेलने के तरीके को क्रेडिट जाता है।"

इस मैच में वह खास तौर पर किन पलों पर ध्यान देना चाहते हैं? इसको लेकर सैंटनर ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने आखिरी कुछ ओवरों को टारगेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और फिर वहां कुछ विकेट गंवा दिए। हम बस 160 तक ही पहुंच पाए। आसानी से 170 तक पहुंच सकते थे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आखिर में, आप जानते हैं, आपको आखिरी तीन में से 40 रन चाहिए होते हैं और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्पिनर पर अटैक किया तो वह अच्छी बैटिंग थी।"

कप्तान ने आगे कहा, "पहली पारी में हमने पूरे समय विकेट दिए और फिर हम आखिरी चार ओवरों में स्कोर बनाने में कामयाब रहे, लेकिन, आप जानते हैं, आज रात हमने एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म सेट किया, दूसरे टाइमआउट पर काफी अच्छी जगह पर पहुंचे और फिर शायद टाइमआउट से सीधे कुछ मुश्किल ऑप्शन लिए, क्योंकि रन बनाने थे। हम उस समय सोच रहे थे कि 170, 175 एक बहुत अच्छा स्कोर होता।"

रेहान अहमद की बल्लेबाजी को लेकर सैंटनर ने कहा, "रेहान ने पिछले कुछ सालों में बैट से अपनी क्लास दिखाई है और जाहिर है, वह स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। वह उस विकेट पर सच में परेशान नहीं था। मुझे लगता है कि जैक्सी के साथ उसकी पार्टनरशिप, लेकिन बैंटन और करन ने भी मैच सेट किया, आप जानते हैं, शुरुआत में कुछ विकेट गंवाने के बाद।" उन्होंने श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, "हां, हम शायद कल गेम देखेंगे।"

