न्यूजीलैंड से इंग्लैंड के किन 2 खिलाड़ियों ने छीना मैच, कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताए नाम
न्यूजीलैंड की टीम को अपने आखिरी सुपर 8 के मैच में हार मिली है। हालांकि, अभी भी टीम सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस हार के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा है कि हम जीत जाते तो जिंदगी आसान हो जाती।
न्यूजीलैंड की टीम अगर शुक्रवार 27 फरवरी को खेले गए सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हरा देती तो उनको सेमीफाइनल का टिकट मिल जाता, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी समय पर इस मैच को जीत लिया। इससे न्यूजीलैंड की टीम का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनको तभी सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है, जब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ हार मिले या फिर एक छोटी सी जीत मिले। इस हार का जिम्मेदार मिचेल सैंटनर ने किसे बताया है और कौन से वे दो खिलाड़ी थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड से मैच छीना, उनका नाम भी कप्तान सैंटनर ने बताया है।
मिचेल सैंटनर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "अच्छा मैच था (मुस्कुराते हुए)। एक कड़ा मैच! हां, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड ने चेज किया और फिर जाहिर है जिस तरह से विल जैक्स और रेहान अहमद ने फिनिशिंग टच दिया, वह अच्छी बैटिंग थी।" इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की नैया को पार लगाया। ग्लेन फिलिप्स द्वारा कराए गए 18वें ओवर में 22 रन कूटकर न्यूजीलैंड के लिए समस्या रेहान और जैक्स ने कर दी थी।
छोटी हार अगला सबसे अच्छा ऑप्शन था? इस पर कप्तान बोले, "हां, मेरा मतलब है, जाहिर है, अगर हम जीत जाते तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन आप जानते हैं, हमने काफी अच्छा गेम खेला। बैट और बॉल दोनों से ऐसे पल थे, जिन्हें आप शायद पीछे मुड़कर देख सकते हैं और गेम की हार को थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन हां, इंग्लैंड और उनके खेलने के तरीके को क्रेडिट जाता है।"
इस मैच में वह खास तौर पर किन पलों पर ध्यान देना चाहते हैं? इसको लेकर सैंटनर ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने आखिरी कुछ ओवरों को टारगेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और फिर वहां कुछ विकेट गंवा दिए। हम बस 160 तक ही पहुंच पाए। आसानी से 170 तक पहुंच सकते थे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आखिर में, आप जानते हैं, आपको आखिरी तीन में से 40 रन चाहिए होते हैं और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्पिनर पर अटैक किया तो वह अच्छी बैटिंग थी।"
कप्तान ने आगे कहा, "पहली पारी में हमने पूरे समय विकेट दिए और फिर हम आखिरी चार ओवरों में स्कोर बनाने में कामयाब रहे, लेकिन, आप जानते हैं, आज रात हमने एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म सेट किया, दूसरे टाइमआउट पर काफी अच्छी जगह पर पहुंचे और फिर शायद टाइमआउट से सीधे कुछ मुश्किल ऑप्शन लिए, क्योंकि रन बनाने थे। हम उस समय सोच रहे थे कि 170, 175 एक बहुत अच्छा स्कोर होता।"
रेहान अहमद की बल्लेबाजी को लेकर सैंटनर ने कहा, "रेहान ने पिछले कुछ सालों में बैट से अपनी क्लास दिखाई है और जाहिर है, वह स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। वह उस विकेट पर सच में परेशान नहीं था। मुझे लगता है कि जैक्सी के साथ उसकी पार्टनरशिप, लेकिन बैंटन और करन ने भी मैच सेट किया, आप जानते हैं, शुरुआत में कुछ विकेट गंवाने के बाद।" उन्होंने श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, "हां, हम शायद कल गेम देखेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
