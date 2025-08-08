एशिया कप में क्या पाकिस्तान से मैच का बहिष्कार करेगा भारत? रिपोर्ट में बड़ा दावा

क्या भारत 14 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा? या उसी तरह बहिष्कार करेगा जैसे इंडिया चैंपियंस ने WCL 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया था? एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक एशिया कप में शायद ही WCL जैसी नौबत आए।

इंग्लैंड के शानदार दौरे के बाद अब बारी है एशिया कप की। टीम इंडिया अगले महीने इस टूर्नामेंट के लिए यूएई जाने वाली है। वैसे तो औपचारिक तौर पर एशिया कप की मेजबानी भारत कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से न्यूट्रल वेन्यू में मैच कराए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा या जिस तरह इंडिया चैंपियंस ने WCL में पाकिस्तान के साथ न सिर्फ लीग स्टेज बल्कि सेमीफाइनल तक का बहिष्कार किया था, वैसा कुछ देखने को मिलेगा?

एशिया कप में भारत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। उसके बाद अगला मैच 14 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है। अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो टूर्नामेंट में 3 बार उनका आमना-सामना होगा। इस बीच 'द नेशनल' की एक रिपोर्ट में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ शुभान अहमद के हवाले से दावा किया गया है कि एशिया कप में WCL जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। यानी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का भारत बहिष्कार नहीं करेगा।

रिपोर्ट में शुभान को कोट करते हुए कहा गया है, 'हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन एशिया कप की तुलना WCL जैसे किसी प्राइवेट इवेंट से करना ठीक नहीं है। जब एशिया कप में खेलने का फैसला हुआ तो उससे पहले ही सरकार की इजाजत ले ली गई थी। देशों के लिए शेड्यूल के ऐलान से पहले ही निश्चित तौर पर यह कर लिया गया। इसलिए हम WCL जैसी स्थिति में नहीं होंगे।'

इस साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही बर्बरता से मार डाला था। उसके बाद भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से नेस्तनाबूद कर दिया था।