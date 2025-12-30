Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will Hardik Pandya make a Test return Robin Uthappa says BCCI will not stop him
हार्दिक पांड्या क्या टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं वापसी? रोबिन उथप्पा ने बताया कैसे होगा ये संभव

हार्दिक पांड्या क्या टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं वापसी? रोबिन उथप्पा ने बताया कैसे होगा ये संभव

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या ने आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था और इसके बाद से सिर्फ उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस किया है। क्या अब वे इस फॉर्मेट में कमबैक कर सकते हैं? इसकी संभावनाएं तो हैं, जिसका जिक्र रोबिन उथप्पा ने किया है।

Dec 30, 2025 07:11 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को लगता है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अभी भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। 2018 में आखिरी टेस्ट टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने बीते सात साल में एक भी रेड बॉल मैच नहीं खेला है। वे सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन रोबिन उथप्पा ने कहा है कि इसकी संभावना है कि वे वापसी कर सकते हैं और एक खास जगह को वह भर सकते हैं, जिससे टीम इंडिया को बहुत फायदा होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उथप्पा के मुताबिक, पांड्या के टेस्ट टीम में नंबर 7 पर वापस आने से भारत का बैलेंस काफी मजबूत होगा। हार्दिक पांड्या ने आखिरी बार 2018 में टेस्ट मैच खेला था और तब से लगातार पीठ की दिक्कतों की वजह से रेड-बॉल क्रिकेट से दूर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में भारत ने दूसरे पेस बॉलिंग ऑल राउंड ऑप्शन देखे हैं, लेकिन कोई दमदार प्लेयर उनको नहीं मिला है। ऐसे में नंबर 7 की पोजिशन टीम इंडिया में किसी को भी मिल जाती है, जिसे पूरी तरह अभी भरा नहीं जा सका है।

उथप्पा को लगता है कि अगर पांड्या फिजिकली तैयार हैं और वापसी के लिए मोटिवेटेड हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उनके रास्ते में नहीं आएगा। रोबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन में योगदान देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि BCCI उन्हें रोकेगा।" उन्होंने कहा कि आखिर में फैसला खुद हार्दिक पांड्या को करना है, क्योंकि सिलेक्टर्स मुख्य रूप से उनकी फिटनेस पर भरोसा देखना चाहते हैं।

रोबिन उथप्पा ने कहा है कि अब ऑलराउंडर को दिन में 12 से 15 ओवर करने होते हैं और इस तरह हार्दिक पांड्या का वर्कलोड मैनेज भी किया जा सकता है। वे आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अगर ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में सफल हो गए तो यह उनके करियर में बहुत बड़ी बात होगी। ये ग्रैंड स्लैम जीतने जैसा होगा। हार्दिक पांड्या करियर में कई बार चोटों के कारण बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसमें वर्ल्ड कप 2023 भी शामिल है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Hardik Pandya BCCI Team India
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |