हार्दिक पांड्या क्या टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं वापसी? रोबिन उथप्पा ने बताया कैसे होगा ये संभव
हार्दिक पांड्या ने आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था और इसके बाद से सिर्फ उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस किया है। क्या अब वे इस फॉर्मेट में कमबैक कर सकते हैं? इसकी संभावनाएं तो हैं, जिसका जिक्र रोबिन उथप्पा ने किया है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को लगता है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अभी भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। 2018 में आखिरी टेस्ट टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने बीते सात साल में एक भी रेड बॉल मैच नहीं खेला है। वे सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन रोबिन उथप्पा ने कहा है कि इसकी संभावना है कि वे वापसी कर सकते हैं और एक खास जगह को वह भर सकते हैं, जिससे टीम इंडिया को बहुत फायदा होगा।
उथप्पा के मुताबिक, पांड्या के टेस्ट टीम में नंबर 7 पर वापस आने से भारत का बैलेंस काफी मजबूत होगा। हार्दिक पांड्या ने आखिरी बार 2018 में टेस्ट मैच खेला था और तब से लगातार पीठ की दिक्कतों की वजह से रेड-बॉल क्रिकेट से दूर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में भारत ने दूसरे पेस बॉलिंग ऑल राउंड ऑप्शन देखे हैं, लेकिन कोई दमदार प्लेयर उनको नहीं मिला है। ऐसे में नंबर 7 की पोजिशन टीम इंडिया में किसी को भी मिल जाती है, जिसे पूरी तरह अभी भरा नहीं जा सका है।
उथप्पा को लगता है कि अगर पांड्या फिजिकली तैयार हैं और वापसी के लिए मोटिवेटेड हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उनके रास्ते में नहीं आएगा। रोबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन में योगदान देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि BCCI उन्हें रोकेगा।" उन्होंने कहा कि आखिर में फैसला खुद हार्दिक पांड्या को करना है, क्योंकि सिलेक्टर्स मुख्य रूप से उनकी फिटनेस पर भरोसा देखना चाहते हैं।
रोबिन उथप्पा ने कहा है कि अब ऑलराउंडर को दिन में 12 से 15 ओवर करने होते हैं और इस तरह हार्दिक पांड्या का वर्कलोड मैनेज भी किया जा सकता है। वे आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अगर ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में सफल हो गए तो यह उनके करियर में बहुत बड़ी बात होगी। ये ग्रैंड स्लैम जीतने जैसा होगा। हार्दिक पांड्या करियर में कई बार चोटों के कारण बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसमें वर्ल्ड कप 2023 भी शामिल है।