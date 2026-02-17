टीम इंडिया का कोच पद छोड़ेंगे गौतम गंभीर? राजस्थान रॉयल्स से मिला है बड़ा ऑफर

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Feb 17, 2026 12:30 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के भावी मालिकान की तरफ से गंभीर को सीईओ, पार्टनर और मेंटॉर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। 

क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के भावी मालिकान की तरफ से गंभीर को सीईओ, पार्टनर और मेंटॉर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर गौतम गंभीर इस पेशकश को स्वीकार करते हैं तो उन्हें टीम इंडिया के हेड कोच के पद से इस्तीफा देना होगा।

एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स का नया मैनेजमेंट गौतम गंभीर को अपना पार्टनर, मेंटॉर और सीईओ बनाना चाहता है। फ्रेंचाइजी के तीन नए मालिकों में से एक ने गंभीर को ये ऑफर दिया है।

राजस्थान रॉयल्स से मिला सीईओ पद का ऑफर

'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी नए मालिकान को बेच रहे हैं। डील हस्तांतरण के स्टेज में है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजी के 3 नए मालिकों में से एक ने गौतम गंभीर से संपर्क किया है। उन्हें फ्रेंचाइजी में 2-3 प्रतिशत की हिस्सेदारी देने के साथ-साथ सीईओ और मेंटॉर बनाए जाने की पेशकश की है।

टीम इंडिया का कोच रहते हुए RR से नहीं जुड़ सकते गंभीर

गौतम गंभीर जब तक टीम इंडिया के मुख्य कोच हैं तब तक वह चाहकर भी राजस्थान रॉयल्स की इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकते। वजह ये है कि ऐसा करना सीधे-सीधे हितों के टकराव का मामला हो जाता। जाहिर है कि अगर गौतम गंभीर राजस्थान रॉयल्स का ये ऑफर स्वीकार करते हैं तो पहले उन्हें टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि न्यूज रिपोर्ट में गौतम गंभीर से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वह टीम इंडिया के कोच पद के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आई पेशकश पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है गंभीर का कार्यकाल

टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक है। उनके कार्यकाल में टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा है। हालांकि वाइट बॉल क्रिकेट में टीम के प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई है। टेस्ट में लचर प्रदर्शन के चलते अक्सर रेड बॉल क्रिकेट के लिए नए कोच की मांग उठती रही है।

बतौर कोच गंभीर का प्रदर्शन

गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल में टीम अब तक 19 टेस्ट मैच में 7 में जीत हासिल की है और 10 में हार का सामना करना पड़ा। इसी दौरान न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भारत में आकर टीम इंडिया का टेस्ट में क्लीन स्वीप किया। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 20 ओडीआई खेले हैं जिनमें से 12 में टीम को जीत मिली है और 7 में हार।

उनके कार्यकाल में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप के खिताब जीते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान टीम इंडिया का टी20 में प्रदर्शन जबरदस्त है। गंभीर के कार्यकाल में टीम टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 2 मैच हारी है। अगर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ये गंभीर के कार्यकाल की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत ने वर्ल्ड कप में अभी तक खेले गए अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

