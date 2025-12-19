Cricket Logo
क्या लखनऊ की तरह अहमदाबाद में भी कोहरा करेगा T20 मैच का मजा किरकिरा? जानिए क्या है वेदर रिपोर्ट

संक्षेप:

fog in Ahmedabad? weather report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण नहीं खेला जा सका। अब फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में है। ऐसे में फैंस को चिंता सता रही होगी कि क्या अहमदाबाद में कोहरा होगा? 

Dec 19, 2025 10:06 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
fog in Ahmedabad? Ind vs SA 5th T20 weather report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ में कोहरे के कारण नहीं खेला जा सका। मुकाबले में टॉस तक नहीं हुआ, क्योंकि कोहरा, धुंध और एयर क्वालिटी बहुत खराब थी। ऐसे में फैंस के दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 मैच में भी यही हाल होगा? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।

इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिसंबर में ठंड पड़ती है और कोहरा होता है। ऐसे में फैंस को चिंता सता रही होगी कि कहीं लखनऊ की तरह अहमदाबाद का टी20 मैच भी रद्द न कर दिया जाए। हालांकि, ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।

अहमदाबाद का स्टेडियम लखनऊ से साढ़े 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसके अलावा समंदर के किनारे वाला प्रदेश है तो आमतौर पर कोहरा का चांस ही नहीं है। दूसरी चिंता ये है कि कोहरा नहीं है तो धुंध परेशान कर सकती है तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद का आसमान पूरी तरह साफ है, जरूर एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी नहीं है, लेकिन इसका असर मैच पर नहीं पड़ेगा।

वेदर रिपोर्ट की मानें बारिश का भी अनुमान नहीं है और टेंपरेचर 15 से 30 डिग्री के बीच रहने वाला है। इससे साफ है कि मैच में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हालांकि, एक्यूआई 180 के करीब है तो ये थोड़ी बहुत चिंता का कारण है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, लेकिन इससे मैच पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक लाख से ज्यादा की दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में भारी संख्या में फैंस मुकाबला देखने के लिए पहुंचने वाले हैं।

2-1 से आगे है भारत

सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया 4 मैचों के बाद 2-1 से आगे है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जीता था, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। धर्मशाला में फिर से भारत ने जीत दर्ज की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। चौथा मुकाबला रद्द हो गया और पांचवां मैच होना है। भारत के पास सीरीज जीतने का चांस है और साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज बराबर करा सकती है।

Vikash Gaur

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Team India India Vs South Africa India Vs South Africa T20 Series
