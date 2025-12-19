क्या लखनऊ की तरह अहमदाबाद में भी कोहरा करेगा T20 मैच का मजा किरकिरा? जानिए क्या है वेदर रिपोर्ट
fog in Ahmedabad? weather report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण नहीं खेला जा सका। अब फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में है। ऐसे में फैंस को चिंता सता रही होगी कि क्या अहमदाबाद में कोहरा होगा?
fog in Ahmedabad? Ind vs SA 5th T20 weather report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ में कोहरे के कारण नहीं खेला जा सका। मुकाबले में टॉस तक नहीं हुआ, क्योंकि कोहरा, धुंध और एयर क्वालिटी बहुत खराब थी। ऐसे में फैंस के दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पांचवें टी20 मैच में भी यही हाल होगा? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।
इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिसंबर में ठंड पड़ती है और कोहरा होता है। ऐसे में फैंस को चिंता सता रही होगी कि कहीं लखनऊ की तरह अहमदाबाद का टी20 मैच भी रद्द न कर दिया जाए। हालांकि, ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।
अहमदाबाद का स्टेडियम लखनऊ से साढ़े 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसके अलावा समंदर के किनारे वाला प्रदेश है तो आमतौर पर कोहरा का चांस ही नहीं है। दूसरी चिंता ये है कि कोहरा नहीं है तो धुंध परेशान कर सकती है तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद का आसमान पूरी तरह साफ है, जरूर एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी नहीं है, लेकिन इसका असर मैच पर नहीं पड़ेगा।
वेदर रिपोर्ट की मानें बारिश का भी अनुमान नहीं है और टेंपरेचर 15 से 30 डिग्री के बीच रहने वाला है। इससे साफ है कि मैच में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हालांकि, एक्यूआई 180 के करीब है तो ये थोड़ी बहुत चिंता का कारण है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, लेकिन इससे मैच पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक लाख से ज्यादा की दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में भारी संख्या में फैंस मुकाबला देखने के लिए पहुंचने वाले हैं।
2-1 से आगे है भारत
सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया 4 मैचों के बाद 2-1 से आगे है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जीता था, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। धर्मशाला में फिर से भारत ने जीत दर्ज की और सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। चौथा मुकाबला रद्द हो गया और पांचवां मैच होना है। भारत के पास सीरीज जीतने का चांस है और साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज बराबर करा सकती है।