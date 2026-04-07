फखर जमां बॉल टेंपरिंग कांड के बाद लेंगे T20I रिटायरमेंट? पाकिस्तानी बल्लेबाज ने तोड़ी चुप्पी
पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां ने T20I रिटायरमेंट की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्हें गेंद से छेड़खानी के कारण दो पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मैचों से निलंबित किया गया।
हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 का बॉल टेंपरिंग कांड खूब चर्चा में रहा, जिसमें फखर जमां लपेटे में आए। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर को गेंद से छेड़खानी के कारण दो पीएसएल मैचों से निलंबित किया गया। इस कांड के बाद 35 वर्षीय फखर के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अटकलें लगने लगीं। हालांकि, अब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका फिलहाल संन्यास का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहते थे लेकिन फिर अपना मन बदल लिया।
120 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके फखर
फखर ने सबसे छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 120 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 132.51 के स्ट्राइक रेट से 2494 रन बनाए हैं, जिसमें 14 फिफ्टी शामिल हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादातर समय बेंच पर बैठे रहे लेकिन सुपर-8 राउंड में श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम सुपर-8 से टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। यह लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट था, जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया।
'मैं अपने टी20 करियर को हाई नोट पर...'
जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक, फखर ने कहा, "मैंने वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया था। हालांकि, अब मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है और मैं अपने टी20 करियर को हाई नोट पर खत्म करना चाहता हूं।" जमां ने पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 99 मैचों में 141.82 के स्ट्राइक रेट से 3018 रन जुटाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं। बता दें कि फखर ने गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में लगाए गए दो मैचों के प्रतिबंध के खिलाफ अपील की थी लेकिन पीएसएल की तकनीकी समिति ने उसे खारिज कर दिया।
फखर जमां ने अपनी अपील में क्या कहा था?
समिति ने सुनवाई की और सभी उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद मैच रेफरी रोशन महानामा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। उन्होंने फखर पर गेंद की स्थिति बदलने के लिए लेवल तीन के अपराध का आरोप लगाया था। फखर ने अपनी अपील में कहा था कि इसकी पुष्टि करने के लिए कोई निर्णायक सबूत उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ की थी और इसलिए प्रतिबंध वापस लिया जाना चाहिए। बॉल टेंपरिंग की घटना कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर से पहले हुई, जब उन्हें जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी। फखर को हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी से बात करते देखा गया। इसके बाद अंपायर ने गेंद मांगी और उसे देखने के बाद पाया कि इससे छेड़छाड़ की गई है ।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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