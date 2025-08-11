Will bumrah play in Asia Cup or not these are 17 contenders for entry in Team India Gill Axar in vice captaincy tussle एशिया कप में बुमराह खेलेंगे या नहीं, भारतीय टीम में एंट्री के ये हैं 17 दावेदार; गिल-अक्षर में खिंचेगी तलवार, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will bumrah play in Asia Cup or not these are 17 contenders for entry in Team India Gill Axar in vice captaincy tussle

एशिया कप में बुमराह खेलेंगे या नहीं, भारतीय टीम में एंट्री के ये हैं 17 दावेदार; गिल-अक्षर में खिंचेगी तलवार

एशिया कप 2025 में जसप्रीत बुमराह के खेलने की संभावना है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में एंट्री के 17 दावेदार हैं। शुभमन गिल और अक्षर पटेल में उपकप्तानी को लेकर तलवार खिंचेगी।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाMon, 11 Aug 2025 10:54 PM
share Share
Follow Us on
एशिया कप में बुमराह खेलेंगे या नहीं, भारतीय टीम में एंट्री के ये हैं 17 दावेदार; गिल-अक्षर में खिंचेगी तलवार

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल इस सत्र के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं लेकिन अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप टी20 में भारतीय टीम की उपकप्तानी के लिए उन्हें अक्षर पटेल जैसे दावेदार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी इस टूर्नामेंट में खेलना तय है और अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए उन्हें आराम दिया जा सकता है।

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन कर सकती है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की खेल विज्ञान टीम सभी खिलाड़ियों का ‘मेडिकल बुलेटिन’ कब भेजती है, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की जानकारी भी शामिल है, जिन्होंने बेंगलुरु में नेट्स पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। चयन प्रक्रिया में कुछ पेचीदा फैसले होंगे लेकिन भारतीय चयनकर्ता निश्चित रूप से निरंतरता बनाए रखना चाहेंगे जिसने सूर्यकुमार के टी20 कप्तान बनने के बाद से उन्हें काफी सफलता दिलाई है। अक्षर भारत की इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उप कप्तान थे जबकि पिछले साल श्रीलंका में जब सूर्यकुमार को पहली बार टी20 टीम का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया था तब गिल ने यह जिम्मेदारी निभाई थी।

ये भी पढ़ें:गिल vs गावस्कर: 37 टेस्ट के बाद कौन किससे आगे? चौंकाने वाले हैं आंकड़े

यह समझा जाता है कि चयन समिति इस टीम में अधिक बदलाव नहीं करना चाहेगी क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या शीर्ष पांच में मजबूत खिलाड़ी हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘अभिषेक शर्मा पिछली आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन ने पिछले सत्र में बल्ले और विकेटकीपर दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। इसलिए यह फैसला लेना मुश्किल होगा लेकिन मौजूदा फॉर्म (हालांकि टेस्ट में) को देखते हुए शुभमन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। चयनकर्ताओं के लिए समस्या यह है कि शीर्ष क्रम में कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं।’’

ये भी पढ़ें:टेस्ट रैंकिंग में भारी उठापटक, सिराज-प्रसिद्ध की दमदार छलांग; टॉप-5 में यशस्वी

शीर्ष क्रम में इतने सारे खिलाड़ियों के साथ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। एकदिवसीय प्रारूप में पहली पसंद के विकेटकीपर लोकेश राहुल के नाम पर विचार नहीं किए जाने की संभावना है क्योंकि वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी नहीं करते हैं। हालांकि, सैमसन का पहले विकेटकीपर के रूप में चुना जाना लगभग तय है लेकिन दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिए जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल के बीच मुकाबला होगा। जुरेल पिछली टी20 सीरीज का हिस्सा थे जबकि जितेश ने आईपीएल में आरसीबी के विजयी अभियान में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उन्होंने फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभाई।

ये भी पढ़ें:गिल, जडेजा या सुंदर नहीं...मैनचेस्टर टेस्ट में ये खिलाड़ी बना 'प्लेयर ऑफ द मैच'!

हार्दिक पांड्या भारत के सफेद गेंद के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में पहली पसंद हैं तो वहीं इंग्लैंड सीरीज के दौरान चोटिल हुए नितीश कुमार रेड्डी के समय पर फिट होने की संभावना नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी वापसी करने वाले शिवम दुबे को टीम में जगह मिलने की संभावना है। अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर टीम में अन्य दो स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर होंगे। मुख्य संघर्ष तेज गेंदबाजी आक्रमण में होगा जहां बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी जगह पक्की कर ली है। तीसरे स्थान के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के बीच मुकाबला होगा। प्रसिद्ध ने पिछले आईपीएल में 25 विकेट लिए थे।

ये भी पढ़ें:पांड्या की तरह क्या बुमराह को भी बना लेनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट से दूरी?

संभावित 17 दावेदार: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल।