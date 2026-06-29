क्या बेन स्टोक्स लेंगे रिटायरमेंट से यू-टर्न? ऑलराउंडर ने कहा- यह ऐसा फैसला है जिसे मैं…
Ben Stokes Retirement: स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट उनके करियर का आखिरी मैच था।
Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान संन्यास की घोषणा की। सोमवार को इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के हाथों 160 रनों से हार मिली। कीवी टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। स्टोक्स ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए 50 ओवर फॉर्मेट से संन्यास का फैसला वापस लिया था। ऐसे में अटकलें लगने लगीं कि ऑलराउंडर अगले साल होने वाली एशेज सीरीज के लिए रिटायरमेंट से यू-टर्न ले सकता है। हालांकि, स्टोक्स ने अब रिटायरमेंट से वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अंतिम फैसला ले चुके हैं, जो नहीं बदलेगा।
‘यह एक ऐसा फैसला है जिसे मैं...’
35 वर्षीय स्टोक्स से जब पूछा गया कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि वह ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के लिए लौट सकें तो उन्होंने बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल से कहा, ''मैं फिलहाल हर चीज से अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट हूं। यह एक ऐसा फैसला है जिसे मैं हल्के में नहीं लेता। इसमें बहुत समय लगा है। मैं संन्यास ले चुका हूं। मैं बहुत खुश हूं।'' स्टोक्स से दोबारा पूछा गया कि क्या वह पूरी तरह से निश्चित हैं तो उनका इरादा डिगा नहीं। स्टोक्स ने 2011 में इंटरसनेशल डेब्यू किया था। उन्होंने 15 साल के करियर में 121 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। वह 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे। वह टी20 वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी हिस्सा थे।
बेन स्टोक्स को दूसरे टेस्ट में बाहर बैठे थे
स्टोक्स हाल ही में नाइट क्लब विवाद के चलते काफी चर्चा में रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में पहले टेस्ट के बाद साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ बाहर जाने के मामले में हुई जांच के चलते इंग्लैंड ने उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर दोनों को बाहर कर दिया था कि उन्होंने अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्हें लिखित चेतावनी दी थी। तीसरे टेस्ट में स्टोक्स ने वापसी की। सोमवार को सीरीज समाप्त होने के बाद स्टोक्स ने स्वीकार किया कि टीम के आधी रात के कर्फ्यू को तोड़ने के बाद दूसरे टेस्ट से बाहर करना भी उनके रिटायरमेंट के फैसले में एक फैक्टर रहा।
'कप्तान की भूमिका में होना जितना अच्छा…'
ऑलराउंडर ने कहा, ''फिर से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला घटी। मुझे यकीन है कि अगले कुछ हफ्तों में हम दबाव को कम करने में सक्षम होंगे और कहेंगे, 'क्या इसने योगदान दिया?' शायद। लेकिन सबसे अहम तथ्य यह है कि पिछले छह से 12 महीनों में मैंने लंबी अवधि में जो कुछ भी किया है, उसका असर हुआ है। कप्तान की भूमिका में होना जितना अच्छा, जितना रोमांचक, और जितना बड़ा सम्मान है, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं।''
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