Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Will be challenging for Rohit Sharma and Virat Kohli to play just one format of international cricket says Shane Watson

विराट और रोहित के लिए अब क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने खोल दी पूरी कहानी

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना ​​है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए अब एकदिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वे अब केवल एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 01:50 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, पर्थ
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने एक बड़ा दावा विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर किया है। शेन वॉटसन ने उस चुनौती के बारे में बात की है, जो आने वाले समय में विराट कोहली और रोहित शर्मा को फेस करनी है। वॉटसन का कहना है कि सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलना काफी मुश्किल होता है। टीम इंडिया बहुत सारे टी20 मैच खेलती है और टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी खासी खेलती है, लेकिन वनडे क्रिकेट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। वहीं, रोहित और विराट ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली मार्च 2025 के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि इस बीच एक भी वनडे मैच भारत ने नहीं खेला है। शिखर धवन वनडे क्रिकेट में, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में इसका दंश झेल चुके हैं। जियोस्टार पर शेन वॉटसन ने कहा, “विराट और रोहित के लिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना एक चुनौती होगी। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना करने के लिए अपने कौशल को फिर से निखारने के लिए उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे, लेकिन आप चैंपियन होने की संभावना को कभी नकार नहीं सकते और विराट और रोहित बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्हें सही तैयारी करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे, तो वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।”

19 अक्टूबर से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। फोकस पूरी तरह विराट और रोहित पर होगा, जो संभावित रूप से अपनी आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेलने वाले हैं। वॉटसन ने आगे कहा, "दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना करने के लिए सही तैयारी की लय हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये दोनों एकदिवसीय बल्लेबाजों के लिए भी उतने ही अच्छे हैं। उन्हें सही फॉर्मूला ढूँढ़ने और अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा; उनकी क्लास और निरंतरता बेजोड़ है।"

भारत इस साल वनडे फॉर्मेट में अजेय रहा है, लेकिन वॉटसन का मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलिया उनकी जीत का सिलसिला तोड़ सकता है। उन्होंने कहा, "आप देख सकते हैं कि वे अब किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं; यह निडर और भावपूर्ण है, जो उनकी पूरी क्षमता को उजागर करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इस साल इतने प्रभावशाली रहे हैं। क्या मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उस अजेय रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? हां, लेकिन उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि भारत अविश्वसनीय रूप से अच्छा खेल रहा है। यह देखने लायक एक शानदार सीरीज होने वाली है।"

