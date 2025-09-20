Will Axar Patel be ruled out of the IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 match Latest update on his injury अक्षर पटेल क्या IND vs PAK मैच से होंगे बाहर? उनकी चोट पर आया लेटेस्ट अपडेट, Cricket Hindi News - Hindustan
अक्षर पटेल क्या IND vs PAK मैच से होंगे बाहर? उनकी चोट पर आया लेटेस्ट अपडेट

ओमान के खिलाफ मैच में भारतीय हरफनमौला अक्षर पटेल के सिर में चोट लगी थी जिसके बाद वह मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। टी दिलीप ने बताया कि वह ठीक है। मगर वह IND vs PAK मैच खेलेंगे या नहीं इस पर संदेह है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 11:53 AM
टीम इंडिया के स्टार हरफनमौला अक्षर पटेल को ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में चोट लगी थी, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। अक्षर की इस चोट ने भारतीय टीम और फैंस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, रविवार 21 सितंबर को भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 का अपना पहला मैच खेलना है। अगर अक्षर की यह चोट गंभीर है या फिर उन्हें इस चोट के बाद सहज महसूस नहीं हो रहा तो वह IND vs PAK हाईवोल्टेज मैच से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि मैच खत्म होने के बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप ने उनकी चोट पर अपडेट दिया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टी दिलीप ने इंडिया वर्सेस ओमान मैच के बाद बताया कि अक्षर पटेल ठीक हैं।

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं।

अगर अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा, बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी टीम इंडिया को नुकसान होगा।

अक्षर के बाहर होने से भारत को दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिच पर तीसरे स्पिनर की कमी खलेगी। अक्षर पटेल के बाद सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर के पास तीसरे स्पिनर का ऑपशन भी नहीं है, ऐसे में भारत को अर्शदीप को खिलाना होगा।

अक्षर पटेल के सिर पर चोट ओमान की पारी के 15वें ओवर में लगी जब वह मिड ऑफ में फील्डिंग कर रहे थे। हम्माद मिर्जा के शॉट को रोकने के लिए वह अपनी बाईं ओर दौड़े। दो बार लड़खड़ाने और तीसरी बार गेंद पकड़ने की कोशिश में संतुलन खोने के बाद, अक्षर को अपना सिर पकड़कर मैदान से बाहर जाते देखा गया। उन्होंने ओमान के खिलाफ 1 ही ओवर डाला था। वहीं बल्लबाजी में 13 गेंदों पर 26 रनों का योगदान दिया था।

