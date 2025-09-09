एशेज बाद नहीं दिखेगी स्टार्क-कमिंस-हेजलवुड की तिकड़ी? जोश बोले- अभी तो काफी क्रिकेट बची है

ऐसी अटकलें लग रही हैं कि एशेज सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों की खतरनाक तिकड़ी क्रिकेट खेलते नहीं दिखेगी। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के साथ इस तिकड़ी के हिस्से जोश हेजलवुड ने इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो हम तीनों में कम से कम 2 साल का क्रिकेट बचा है।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि आगामी एशेज श्रृंखला में उनकी, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की खतरनाक तेज गेंदबाजी तिकड़ी आखरी बार एक साथ खेलते हुए दिखेगी।

उन्होंने कहा कि तीनों तेज गेंदबाजों में अभी काफी क्रिकेट बची हुई है और वह कम से कम दो साल और खेल सकते हैं।

इन तीनों तेज गेंदबाजों की उम्र 35 वर्ष के आसपास है। कमिंस कमर में खिंचाव की चोट से जूझ रहे हैं और स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस वजह से माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी इतिहास के एक युग का अंत निकट है।

हेजलवुड स्वयं चोटों से जूझ रहे हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनों गेंदबाजों में से कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में नहीं सोच रहा है।

एसईएन रेडियो ने हेजलवुड के हवाले से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि हम अभी कुछ कहने की स्थिति में हैं। हर कोई टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता है और अगले दो वर्ष में काफी टेस्ट मैच खेले जाने हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का एक और चक्र होना बाकी है। इसलिए केवल एशेज ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में अगले दो साल में काफी रोमांचक मैच होने वाले हैं और मुझे लगता है कि हर कोई इनका हिस्सा बनना चाहता है। हमारे पास टेस्ट क्रिकेट को देने के लिए अभी काफी कुछ बचा है।’’