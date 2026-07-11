ऑस्ट्रेलिया करेगा IPL मैच की मेजबानी? BCCI को मिला ‘खुला न्योता’

चेन्नई में होने वाले बीबीएल मैच के ऐलान के बाद रिपोर्ट्स आ रहीं हैं कि आईपीएल मैच की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। दोनों बोर्ड्स के बीच इसको लेकर प्राइवेट बातचीत जारी है।

ऑस्ट्रेलिया अपनी टी20 लीग बिग बैश के एक मैच का आयोजन इस साल भारत में करने जा रहा है। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम इस ऐतिहासिक मैच के लिए चुना गया है। बीबीएल का भारत में पहला मैच 12 दिसंबर को होगा। इस मैच के ऐलान के बाद रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि आईपीएल मैच की मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मैच ओवरसीज में खेला जाएगा। इससे पहले आईपीएल का आयोजन साउथ अफ्रीका और यूएई जैसी विदेशी सरजमीं पर हो चुका है। बता दें, साउथ अफ्रीका ओवरसीज में नहीं आता।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने BCCI को ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर IPL मैच कराने के लिए ‘खुला न्योता’ दिया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में विदेश में पहला IPL मैच होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बोर्ड के बीच प्राइवेट बातचीत पहले से ही चल रही है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि यह आइडिया तेज़ी पकड़ेगा। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CA दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्रिकेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर BBL के चेन्नई ओपनर को सालाना मैच बनाने के लिए उत्सुक है।

यह प्रपोज़ल ऑस्ट्रेलिया के इस कन्फर्म करने के कुछ ही दिनों बाद आया है कि बिग बैश लीग (BBL) अपना 2026-27 सीज़न चेन्नई में शुरू करके नई राह बनाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बोर्ड के बीच प्राइवेट बातचीत पहले से ही चल रही है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि यह आइडिया और तेज़ होगा। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CA दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्रिकेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर BBL के चेन्नई ओपनर को सालाना मैच बनाने के लिए उत्सुक है।

न तो BCCI और न ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस रिपोर्ट पर ऑफिशियली कोई कमेंट किया है।

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत किसी विदेशी लीग मैच की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बिग बैश लीग का ओपनिंग मुकाबला भारत में खेला जाना है। इसको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है। 12 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल ओपनिंग मैच की मेजबानी चेन्नई के एमए चिदंबरम मैदान को मिली है। इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में जियोहॉटस्टार पर होगा। यह पहला मौका है जब भारत किसी विदेशी टी20 लीग की मेजबानी करेगा।

मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स मुकाबले में चेन्नई का यह मैदान रेनेगेड्स का होम ग्राउंड माना जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा। बता दें, 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का चौथा दिन होगा। टेस्ट जारी रहा तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए टाइमिंग ओवरलैप का रिस्का हो सकता है।