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ऑस्ट्रेलिया करेगा IPL मैच की मेजबानी? BCCI को मिला ‘खुला न्योता’

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई में होने वाले बीबीएल मैच के ऐलान के बाद रिपोर्ट्स आ रहीं हैं कि आईपीएल मैच की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। दोनों बोर्ड्स के बीच इसको लेकर प्राइवेट बातचीत जारी है।

ऑस्ट्रेलिया करेगा IPL मैच की मेजबानी? BCCI को मिला ‘खुला न्योता’

ऑस्ट्रेलिया अपनी टी20 लीग बिग बैश के एक मैच का आयोजन इस साल भारत में करने जा रहा है। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम इस ऐतिहासिक मैच के लिए चुना गया है। बीबीएल का भारत में पहला मैच 12 दिसंबर को होगा। इस मैच के ऐलान के बाद रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि आईपीएल मैच की मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मैच ओवरसीज में खेला जाएगा। इससे पहले आईपीएल का आयोजन साउथ अफ्रीका और यूएई जैसी विदेशी सरजमीं पर हो चुका है। बता दें, साउथ अफ्रीका ओवरसीज में नहीं आता।

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सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने BCCI को ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर IPL मैच कराने के लिए ‘खुला न्योता’ दिया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में विदेश में पहला IPL मैच होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बोर्ड के बीच प्राइवेट बातचीत पहले से ही चल रही है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि यह आइडिया तेज़ी पकड़ेगा। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CA दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्रिकेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर BBL के चेन्नई ओपनर को सालाना मैच बनाने के लिए उत्सुक है।

यह प्रपोज़ल ऑस्ट्रेलिया के इस कन्फर्म करने के कुछ ही दिनों बाद आया है कि बिग बैश लीग (BBL) अपना 2026-27 सीज़न चेन्नई में शुरू करके नई राह बनाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बोर्ड के बीच प्राइवेट बातचीत पहले से ही चल रही है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि यह आइडिया और तेज़ होगा। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CA दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्रिकेट पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर BBL के चेन्नई ओपनर को सालाना मैच बनाने के लिए उत्सुक है।

न तो BCCI और न ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस रिपोर्ट पर ऑफिशियली कोई कमेंट किया है।

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत किसी विदेशी लीग मैच की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बिग बैश लीग का ओपनिंग मुकाबला भारत में खेला जाना है। इसको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है। 12 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल ओपनिंग मैच की मेजबानी चेन्नई के एमए चिदंबरम मैदान को मिली है। इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में जियोहॉटस्टार पर होगा। यह पहला मौका है जब भारत किसी विदेशी टी20 लीग की मेजबानी करेगा।

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मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स मुकाबले में चेन्नई का यह मैदान रेनेगेड्स का होम ग्राउंड माना जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा। बता दें, 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट का चौथा दिन होगा। टेस्ट जारी रहा तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए टाइमिंग ओवरलैप का रिस्का हो सकता है।

यह मैच, जो अभी एक बार का मैच है, शुक्रवार को MCG में एक इवेंट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बानिस और नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दोनों सरकारें इस मैच को सुरक्षित करने में शामिल रही हैं, जिसे कुछ हद तक सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया-इंडिया रिलेशंस से मिली ग्रांट से फंड किया गया है, और यह दोनों देशों के बीच लिंक को बढ़ावा देने वाली एक हफ़्ते की एक्टिविटीज़ में से एक है। CA भी फंडिंग देगा लेकिन इवेंट के आस-पास खास कमर्शियल मौकों की तलाश करेगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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