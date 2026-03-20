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एमएस धोनी की सफलता के पीछे का ‘राज’ पत्नी साक्षी ने दुनिया को बताया, वायरल हुआ पोस्ट

Mar 20, 2026 10:28 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साक्षी धोनी ने एक तस्वीर पोस्ट की और उनकी जीवन-गाथा की तारीफ करते हुए उसे प्रेरणादायक बताया, और धोनी को आज के रूप में ढालने का श्रेय उन्हें दिया।

एमएस धोनी की सफलता के पीछे का ‘राज’ पत्नी साक्षी ने दुनिया को बताया, वायरल हुआ पोस्ट

IPL 2026 का आगाज होने वाला है। फैंस चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को फील्ड पर देखने के लिए बेताब हैं। इस रंगारंग लीग से पहले धोनी की पत्नी साक्षी ने उनकी सफलता का राज दुनिया को बताया है। साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर धोनी की सफलता उनकी हिम्मत की बात की है और बताया है कि कैसे एक इंसान की वजह से वह इतनी बड़ी विरासत खड़ी कर पाए है, जिसपर आज पूरे देश को नाज है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि धोनी के पिता पान सिंह धोनी है, जिनका जन्मदिन 19 मार्च को था।

साक्षी धोनी ने एक तस्वीर पोस्ट की और उनकी जीवन-गाथा की तारीफ करते हुए उसे प्रेरणादायक बताया, और धोनी को आज के रूप में ढालने का श्रेय उन्हें दिया।

साक्षी धोनी ने लिखा, “एक युवा लड़के से जिसने हिम्मत के साथ अपना गांव अकेला छोड़ दिया... एक ऐसी विरासत बनाने तक जिसका पूरा देश सम्मान करता है - आपकी यात्रा पूरी तरह से प्रेरणा देने वाली है। मेरे आदमी की सफलता के पीछे की ताकत और आपकी वजह से वह आज जो कुछ भी है। हम आपसे प्यार करते हैं! जन्मदिन मुबारक हो!”

साक्षी धोनी की इंस्टाग्राम स्टोरी

हर बार की तरह इस सीजन के शुरू होने से पहले भी कहा जा रहा है कि यह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। माहीने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। उसके बाद से वह लगातार आईपीएल खेल रहे हैं। धोनी अब 44 साल के हैं और 7 जुलाई को 45 के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह आईपीएल सीजन उनके करियर का आखिरी सीजन हो सकता है।

धोनी के बैकअप के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिनको भविष्य में टीम के कप्तान के रूप में भी देखा जा सकता है। धोनी के जाने के बाद वह उनकी विरासत को संभाल सकते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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