ऑस्ट्रेलिया के जख्मों को कुरेदेंगे ऋषभ पंत? बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले उठा बॉल टैपरिंग का मुद्दा
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया को बॉल टैंपरिंग वाले मुद्दे से पार पानी होगी। आर अश्विन ने दावा किया है कि विकेट के पीछे ऋषभ पंत इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इसका जवाब देगा।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो बदनामी 2018 में सैंडपेपर कांड में हुई थी, उससे कहीं ज्यादा बदनामी अब हो रही है। उस्मान ख्वाजा ने दावा किया था कि बॉल टैंपरिंग पर पूरी टीम शामिल थी। इस पर पैट कमिंस ने पलटवार किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, असल में बॉल से छेड़छाड़ करने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने बताया कि उस दौरे पर क्या कुछ हुआ था। इन सब चीजों के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी कर रही है। ये सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसके सैंडपेपर वाला मुद्दा उठ सकता है। इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने दावा किया है कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं।
जियोस्टार के 'सैंडपेपरगेट: द अनसेटल्ड डिबेट' पर बात करते हुए मैथ्यू हेडन, रविचंद्रन अश्विन और इरफान पठान ने इस पर बात की कि बातचीत आखिरकार मैदान पर क्रिकेट पर क्यों वापस आ जाएगी और आने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान सैंडपेपर बहस के क्या नतीजे हो सकते हैं।
अश्विन ने कहा, "क्या मैं इस बारे में पूरी तरह से साफ-साफ कह सकता हूं? मुझे इंडियन ड्रेसिंग रूम में बस एक ही इंसान दिखता है जो इस बारे में कुछ कह सकता है, वो हैं ऋषभ पंत, जो स्टंप के पीछे खड़े होते हैं। हो सकता है वो एक-दो बार कह दें, लेकिन मुझे बहुत निराशा होगी अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को इसका जवाब देते हुए नहीं देखूं, अगर इंडियन टीम ऐसा करती भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम इसी के लिए जानी जाती है और टेस्ट सेटअप में इंडिया की अपनी दिक्कतें हैं, दूसरे ड्रेसिंग रूम की चिंता करने से अच्छा है। आप अपने क्रिकेट का ध्यान रखें, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडिया उस सीरीज की शुरुआत कितनी अच्छी करता है।"
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस समय के कैप्टन और वाइस-कैप्टन स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर के खिलाफ एक्शन लेने पर अश्विन ने कहा, “कल्चर के हिसाब से, हम एक देश के तौर पर बहुत अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर करने वाले एक इंडियन के तौर पर, मैंने अक्सर उनके कल्चर और जीतने की उनकी इच्छा की तारीफ़ की है। ये ऐसी चीजें हैं जो आप उनसे सीखते हैं। ऐसा कहने के बाद, मुझे नहीं लगता कि 2018 में जो हुआ उसका बोझ उठाना अभी की ऑस्ट्रेलियाई टीम की जिम्मेदारी है।”
उन्होंने इसी शो में आगे कहा, "किसने गलती नहीं की है? क्या हम सब यहां बैठे संत हैं? क्या दुनिया ने गलतियां नहीं की हैं? हमारे यहां दुनिया के ऐसे लीडर रहे हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं और यह बस इंसानी फितरत है। गलती करना इंसान का फितरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि लोग गलतियां करेंगे। जब तक वे अपनी गलती मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप बस यही उम्मीद कर सकते हैं।"
अश्विन ने आगे कहा, "इसके उलट, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, तो मैं इस मामले में उन्हें एक चीज का क्रेडिट दूंगा। उन्होंने इस तरह की किसी चीज़ पर एक्शन लिया और अपने कैप्टन और वाइस-कैप्टन को बैन करवा दिया, जिससे यह मैसेज गया कि लीडर्स को अपनी टीमों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले भी ऐसे ही मामले हुए हैं। जहां ICC ने किसी खिलाड़ी या खिलाड़ियों के ग्रुप पर एक गेम या एक सीरीज का बैन लगाया था, लेकिन यहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के लिए एक खास तरह की नैतिकता और ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसी के हिसाब से काम किया।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट