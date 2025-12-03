विकेटकीपर ऋचा घोष बनीं DSP, इस जगह संभाली ACP की जिम्मेदारी; देखिए ऑफिस पहुंचने का वीडियो

संक्षेप: विकेटकीपर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बन गई हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में एसीपी की जिम्मेदारी संभाली। ऑफिस पहुंचने पर घोष का अंदाज देखने लायक था।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और वनडे विश्व कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रही ऋचा घोष पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर राज्य पुलिस बल में शामिल हो गई हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अधिकारियों ने बताया कि 22 वर्षीय घोष ने सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय में पद संभाला जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। उनकी नियुक्ति पिछले महीने एक सार्वजनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई घोषणा के बाद हुई।

घोष ने आठ नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए कोलकाता स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में कहा, ‘‘महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की अहम सदस्य ऋचा घोष आज डीएसपी के पद पर राज्य पुलिस में जुड़ गई हैं। उन्हें सिलीगुड़ी आयुक्तालय में एसीपी नियुक्त किया गया है।’’ पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘‘पश्चिम बंगाल पुलिस परिवार में स्वागत है ऋचा। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।’’ उत्तर बंगाल का सिलीगुड़ी विकेटकीपर-बल्लेबाज घोष का गृहनगर है।

ऋचा घोष के नाम पर सिलीगुड़ी में स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने इसकी घोषणा की थी। बनर्जी ने सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘...‘ऋचा क्रिकेट स्टेडियम’ चांदमणि टी एस्टेट में 27 एकड़ के भूखंड पर बनाया जाएगा। यह बंगाल की एक चमकदार खेल प्रतिभा, ऋचा को सम्मानित करने और उत्तर बंगाल के युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है।’’