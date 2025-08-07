wicketkeeper Dhruv Jurel will lead Central Zone squad Kuldeep yadav named in Duleep Trophy दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की कप्तानी करेंगे ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव को भी मिली टीम में जगह, Cricket Hindi News - Hindustan
दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की कप्तानी करेंगे ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव को भी मिली टीम में जगह

28 अगस्त से बेंगलुरू में शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में ध्रुव जुरेल सेंट्रल जोन की कप्तानी करेंगे। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिली है।

Himanshu Singh BhashaThu, 7 Aug 2025 10:40 PM
इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रही टेस्ट सीरीज में प्रभावित करने वाले ध्रुव जुरेल को 28 अगस्त से बेंगलुरू में शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र का कप्तान बनाया गया है । इंग्लैंड के खिलाफ लॉडर्स पर तीसरे टेस्ट में ऋषभ पंत को अंगुली में चोट लगने के बाद जुरेल ने विकेटकीपिंग की थी । चौथे टेस्ट में पंत को फ्रेक्चर होने के बाद उन्होंने चौथे और पांचवें टेस्ट में विकेटकीपिंग की। मध्य क्षेत्र की टीम में स्पिनर कुलदीप यादव भी हैं जो पांच टेस्ट में से एक भी नहीं खेल सके थे ।

इस साल दिलीप ट्रॉफी की छह टीमों के बीच क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी हो रही है। पिछले कुछ साल से इसका आयोजन भारत ए, बी, सी और डी टीमों के साथ होता था। जब यह टूर्नामेंट ए, बी, सी और डी प्रारूप में खेला जाता था, तो सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता टीमों का चयन करते थे, लेकिन अब टीमों का चयन संबंधित क्षेत्रीय चयनकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:BCCI को नए कोचों की तलाश, इन तीन प्रमुख पदों के लिए आवेदन मंगाए

दलीप ट्रॉफी का पिछली बार 2023-24 जब क्षेत्रीय प्रारूप में आयोजन हुआ था तब दक्षिण क्षेत्र इसका विजेता बना था। टूर्नामेंट का आगाज 28 सितंबर से होगा। इसके क्वार्टर फाइनल मैचों में उत्तर क्षेत्र का सामना पूर्व क्षेत्र, जबकि मध्य क्षेत्र का सामना पूर्वोत्तर क्षेत्र से होगा। दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है।

मध्य क्षेत्र टीम :

ध्रुव जुरेल (कप्तान), रजत पाटीदार, आर्यन जुयाल, आयुष पांडे, दानिश मालेवार, शुभम शर्मा, संचित देसाई, यश राठौड़, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, आदित्य ठाकरे, मानव सुतार, दीपक चाहर, खलील अहमद, सारांश जैन ।

स्टैंडबाय : महिपाल लोमरोर, यश ठाकुर, माधव कौशिक, कुलदीप सेन, युवराज चौधरी, उपेंद्र यादव ।

