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ईशान किशन बने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे पैट कमिंस

Mar 18, 2026 05:07 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को आईपीएल 2026 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। ईशान किशन सीजन के शुरुआती मैचों में टीम की कमान संभालेंगे। अभिषेक उपकप्तान रहेंगे।

ईशान किशन बने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे पैट कमिंस

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। वे नियमित कप्तान पैट कमिंस की जगह लेंगे, जो अभी तक अपनी पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। वहीं स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टीम के उप-कप्तान रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ईशान किशन को कप्तानी सौंपने की पुष्टि की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मुकाबले के साथ करेगी। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 का ये पहला मुकाबला भी होगा।

सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम में हुए बदलाव का ऐलान करते हुए लिखा, ‘’पैट कमिंस चोट से रिकवर कर रहे हैं और शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक ईशान किशन टीम के कप्तान रहेंगे और अभिषेक शर्मा उपकप्तान होंगे।''

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किशन ने झारखंड को बनाया चैंपियन

विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले उनकी कप्तानी में झारखंड चैंपियन बना था। ईशान किशन ने न केवल झारखंड टीम का नेतृत्व किया, बल्कि अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम को पहली बार चैंपियन भी बनाया। पिछले साल दिसंबर में खेले गए फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया।

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अभिषेक शर्मा बने उपकप्तान

भारतीय टीम और सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को फ्रेंचाइजी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अभिषेक शर्मा हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। हालांकि फाइनल में उन्होंने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। अभिषेक शर्मा को आगामी सीजन के लिए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।

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28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन का पहला मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, इससे पहले चिन्नास्वामी में आखिरी बार कोई प्रतिस्पर्धी मैच आईपीएल 2025 के दौरान हुआ था। उसके बाद से, 3 जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान 11 फैंस की मौत के बाद यह वेन्यू विवादों में घिरा रहा है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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