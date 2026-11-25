वियान मुल्डर ने आर अश्विन के घातक क्लब में मारी एंट्री, टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लिए रचा इतिहास
Wiaan Mulder SA vs BAN: वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बेहद स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है, जिसमें आर अश्विन भी शामिल हैं।
ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में गदर काटा। उन्होंने सातवें नंबर पर उतरने के बाद 178 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 100 रन बनाए। मुल्डर ने कातिलाना गेंदबाज भी की। उन्होंने बांग्लादेश की दूसरी पारी में 11 ओवर में 31 रन देकर सात विकेट झटके। बांग्लादेश टीम 184 पर सिमटी और मेजबान साउथ अफ्रीका ने बुधवार को संचुरियन के मैदान पर पारी और 219 रनों से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहली पारी में सिर्फ 91 बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 494/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। साउथ अफ्रीका ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।
मुल्डर की अश्विन के घातक क्लब में एंट्री
28 वर्षीय मुल्डर ने साउथ अफ्रीका के लिए इतिहास रचा है। वह एक टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ने और सात विकेट हॉल लेने वाले साउथ अफ्रीका के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। मुल्डर ने एक घातक क्लब में एंट्री मारी है, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन भी शामिल हैं। वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक मैच में शतक लगाने और सात विकेट हॉल लेने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन ने 2016 में वेस्टइंडीज खिलाफ टेस्ट मैच में ऐसा किया था। उन्होंने तब भारत के लिए 253 गेंदों में 12 चौकों के जरिए 113 रन जुटाए थे। उन्होंने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 25 ओवर में 83 रन खर्च करके 7 विकेट झटके थे। ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी ने यह कारनामा पहली बार अंजाम दिया था। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 115 गेंदों में 12 चौकों की बदौलत 100 रन बटोरने के अलावा पहली पारी में 60 रन देकर 7 शिकार किए थे।
एक टेस्ट में सेंचुरी जड़ने और 7 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी
जैक ग्रेगरी - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न 1920
इयान बॉथम - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, लॉर्ड्स 1978
इयान बॉथम - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई 1980
आर अश्विन - भारत बनाम वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड 2016
नसीर खान मारूफखिल - अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, शारजाह 2026
वियान मुल्डर - साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, सेंचुरियन 2026
‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि…’
मुल्डर को सेंचुरियन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। अवॉर्ड जीतने के बाद जब मुल्डर से साउथ अफ्रीका के लिए इतिहास रचने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''यह सच में बहुत खास है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह हासिल कर पाऊंगा। मैं अपने प्रोसेस पर बहुत मेहनत कर रहा हूं।'' मुल्डर ने 2019 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 29 टेस्ट में 36.66 के औसत से 1540 रन जुटाए हैं। उन्होंने पांच शतक और एक अर्धशतक लगाया है। उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 367 है। उन्होंने टेस्ट में 56 विकेट हासिल किए हैं।
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