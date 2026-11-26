149 साल के टेस्ट क्रिकेट में पहली बार; ट्रिपल सेंचुरी के बाद अब 7 विकेट लेकर वियान मुल्डर ने रचा अनोखा इतिहास
वियान मुल्डर दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल है। 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कोई खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम उस समय सुनहरे अक्षरों में लिखवाया जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने एक पारी में 7 विकेट लिए। इसी के साथ वह 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके नाम इस फॉर्मेट में ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल दोनों हैं। जी हां, टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूदा हैं, जिनके नाम तिहरा शतक और 5 विकेट हॉल है, मगर एक पारी में 7 विकेट लेना और 300 से ज्यादा रन बनाना काफी बड़ी बात है। मुल्डर की इस घातक परफॉर्मेंस की वजह से साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में पारी के अंतर से हराने में कामयाब रही। उन्हें इस धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम एक पारी में 300 रन और 5 विकेट हॉल दर्ज है। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग से लेकर सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल जैसे दिग्गज शामिल है। वहीं करियर में ट्रिपल सेंचुरी के साथ 6 विकेट हॉल लेने का कारनामा आज तक सिर्फ 2 ही खिलाड़ी -वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स और ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क- कर पाए हैं। मगर अब 7 विकेट और ट्रिपल सेंचुरी का यह कॉम्बो हासिल करने वाले साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।
मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में जड़ा था, जब उन्होंने 367 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वह मैच भी काफी चर्चित रहा था। दरअसल, मुल्डर उस मैच में कप्तानी कर रहे थे और उनके पास ब्रायन लारा का 400 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका था। मगर इस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले उन्होंने पारी घोषित कर दी थी। मुल्डर का मानना था कि लारा एक दिग्गज हैं और ऐसे बड़े रिकॉर्ड उनके पास ही रहने चाहिए।
|ट्रिपल सेंचुरी और 5 विकेट हॉल
|ट्रिपल सेंचुरी और 6 विकेट हॉल
|ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल
|वैली हैमंड (ENG)
|गैरी सोबर्स (WI)
|वियान मुल्डर (SA)
|बॉब सिम्पसन (AUS)
|माइकल क्लार्क (AUS)
|सनथ जयसूर्या (SL)
|वीरेंद्र सहवाग (IND)
|क्रिस गेल (WI)
कैसा रहा SA vs BAN दूसरा टेस्ट?
वियान मुल्डर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 31 रन देकर सात विकेट झटके जिससे साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश को दूसरी पारी में 184 रन पर समेटकर पारी और 219 रन से बड़ी जीत दर्ज की और दो मैच की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। तीसरे दिन लंच तक बांग्लादेश का स्कोर तीन विकेट पर 109 रन था लेकिन इसके बाद टीम ने दूसरे सत्र में महज 75 रन के भीतर सात विकेट गंवा दिए। साउथ अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में पहला टेस्ट नौ विकेट से जीता था। इस जीत से उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान भी मजबूत किया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें