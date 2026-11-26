वियान मुल्डर दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल है। 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कोई खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया।

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम उस समय सुनहरे अक्षरों में लिखवाया जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने एक पारी में 7 विकेट लिए। इसी के साथ वह 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके नाम इस फॉर्मेट में ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल दोनों हैं। जी हां, टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूदा हैं, जिनके नाम तिहरा शतक और 5 विकेट हॉल है, मगर एक पारी में 7 विकेट लेना और 300 से ज्यादा रन बनाना काफी बड़ी बात है। मुल्डर की इस घातक परफॉर्मेंस की वजह से साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में पारी के अंतर से हराने में कामयाब रही। उन्हें इस धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम एक पारी में 300 रन और 5 विकेट हॉल दर्ज है। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग से लेकर सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल जैसे दिग्गज शामिल है। वहीं करियर में ट्रिपल सेंचुरी के साथ 6 विकेट हॉल लेने का कारनामा आज तक सिर्फ 2 ही खिलाड़ी -वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स और ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क- कर पाए हैं। मगर अब 7 विकेट और ट्रिपल सेंचुरी का यह कॉम्बो हासिल करने वाले साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।

मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में जड़ा था, जब उन्होंने 367 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वह मैच भी काफी चर्चित रहा था। दरअसल, मुल्डर उस मैच में कप्तानी कर रहे थे और उनके पास ब्रायन लारा का 400 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका था। मगर इस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले उन्होंने पारी घोषित कर दी थी। मुल्डर का मानना था कि लारा एक दिग्गज हैं और ऐसे बड़े रिकॉर्ड उनके पास ही रहने चाहिए।

ट्रिपल सेंचुरी और 5 विकेट हॉल ट्रिपल सेंचुरी और 6 विकेट हॉल ट्रिपल सेंचुरी और 7 विकेट हॉल वैली हैमंड (ENG) गैरी सोबर्स (WI) वियान मुल्डर (SA) बॉब सिम्पसन (AUS) माइकल क्लार्क (AUS) सनथ जयसूर्या (SL) वीरेंद्र सहवाग (IND) क्रिस गेल (WI)