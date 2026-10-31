वियान मुल्डर ने शतक जड़ हासिल की बड़ी उपलब्धि, आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को मिला 288 का टारगेट
SA vs AUS तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। वियान मुल्डर और रयान रिकेल्टन के शतकों के दम पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने आखिरी दिन जीत के लिए 288 रनों का टारगेट रखा है।
वियान मुल्डर और रयान रिकेल्टन के शतकों के दम पर साउथ अफ्रीका ने केपटाउन में जारी तीसरे और निर्णायक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आखिरी दिन जीत के लिए 288 रनों का टारगेट रखा है। मुल्डर ने चौथे दिन शानदार बैटिंग करते हुए अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाया और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 221 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। एक समय पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 181 रन था, तब मुल्डर और रिकेल्टन की 154 रनों की साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई।
मुल्डर का हैरतअंगेज कन्वर्जन रेट
यह मुल्डर का टेस्ट क्रिकेट में उनके कुल पांच फिफ्टी-प्लस स्कोर में से चौथा शतक है। उनका 80 परसेंट का कन्वर्जन रेट उन सभी टेस्ट बैट्समैन में सबसे ज्यादा है जिन्होंने चार या उससे ज्यादा टेस्ट शतक लगाए हैं।
27 टेस्ट मैचों कीं 45 पारियों में मुल्डर ने 36 के औसत से 1,440 रन बनाए हैं, जिसमें चार सेंचुरी और एक फिफ्टी शामिल है, और उनका बेस्ट स्कोर 367* रहा है। इस साल तीन टेस्ट मैचों में, मुल्डर ने 37.40 के औसत से 187 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 115 रहा है।
रिकेल्टन भी ज्यादा पीछे नहीं हैं, उनके चार फिफ्टी-प्लस स्कोर में से तीन सेंचुरी है। उनका कन्वर्जन रेट 75 प्रतिशत का है।
18 टेस्ट मैचों में, रिकेल्टन ने 37 के औसत से 1,073 रन बनाए हैं, जिसमें तीन सेंचुरी, एक फिफ्टी शामिल है। उनका बेस्ट स्कोर 259 का रहा है, जो उन्होंने केपटाउन में ही बनाया था।
साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन के आखिरी ओवर में 387 रन पर आउट हो गई। पहली पारी के बाद साउथ अफ्रीका 100 रनों से पिछड़ रही थी, मगर अब उनकी टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए केपटाउन की तीखी पिच पर इस स्कोर को चेज करना आसान नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती
कागजों पर 288 का टारगेट आसान लगता है, मगर पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की थकान और पिच को देखकर यह बिल्कुल आसान नहीं लगता। केपटाउन की पिच स्पिनर्स के लिए काफी मददगार बन गई है, साथ ही तेज गेंदबाजों को असमतल उछाल मिल रहा है, जो कंगारुओं को मुश्किल में डाल सकता है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स लंबे रेस्ट के बाद मैदान पर उतरेंगे ऐसे में वह तरोताजा होंगे और उनकी नजरें शुरुआत से ही कंगारुओं पर प्रेशर डालने पर होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में कुछ विकेट खोता है तो वह मुश्किल में पड़ सकता है। फिलहाल यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें